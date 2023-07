Disagio psicologico: Telefono Amico presente anche d’estate

MODENA- Non si ferma nemmeno in piena estate l’attività di ascolto di Telefono Amico: i volontari rispondono al telefono al numero 0223272327 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24, ma sono raggiungibili anche su Whatsapp al numero 3240117252 tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 21 e via mail ((mail@micaTAI a cui si accede dal sito www.telefonoamico.it .). Molte quindi le opportunità per accedere al servizio nato per per dare a chiunque si trovi in stato di crisi o emergenza emozionale, in qualunque momento e in modo completamente gratuito e anonimo, la possibilità di trovare un volontario aperto all’ascolto e al dialogo per favorire il benessere personale e la salute sociale.Telefono Amico Modenese Odv è parte di Telefono Amico Italia e il numero telefonico è unico a livello nazionale, come ulteriore garanzia di anonimato. Nel 2022 i volontari di Telefono Amico Italia hanno passato più di 20.000 ore al telefono (dato nazionale): una media di una telefonata al minuto, poi smistata ai vari centri sul territorio fra i quali quello di Modena. Le segnalazioni di malessere emotivo sono più che raddoppiate nell'arco degli ultimi tre anni, con un forte aumento di contatti da parte dei giovani e una tendenza in netta crescita. Le storie di chi chiama e chiede aiuto sono le più disparate: c’è chi viene discriminato per l’orientamento sessuale, c’è il giovane senza prospettive, c’è l’aspirante suicida che non vede una strada alternativa e non dimentichiamo l’anziano solo la cui unica compagnia è la televisione. Telefono Amico Modenese Odv è uno dei 20 centri sparsi in tutta Italia di TAI, che saranno in piazza il 10 settembre in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del suicidio. I volontari e gli amici dell’associazione saranno presenti in Piazza Mazzini dalle ore 16 alle ore 20,con numerosi ospiti per sensibilizzare la cittadinanza su una tematica così delicata che non può essere taciuta: ogni anno, solo in Italia, 4000 persone si tolgono la vita, il 5% sono giovani under 24. Per lunedì 18 settembre invece, Telefono Amico Modenese Odv ha organizzato un appuntamento online per presentare il Corso per diventare Volontari di Telefono Amico. La richiesta di aiuto continua ad aumentare e c’è un enorme bisogno di persone disposte ad ascoltare in modo attivo. Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare l’associazione scrivendo a modena@telefonoamico.it