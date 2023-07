Ifoa, oltre 75mila ore di formazione per più di 32mila persone: di cui 1.800 giovani

MODENA- L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio Ifoa 2022. Presenti i soci dell’ente di formazione nato dalla volontà delle Camere di Commercio, che hanno riaffermato in quell’occasione la mission di Ifoa, ovvero essere “ponte” tra persone e imprese, al fine di favorire le prime nel realizzarsi attraverso il lavoro e la formazione continua e le seconde nell’avere successo investendo su competenze e professionalità del capitale umano. Ifoa (che controlla Ifoa Management Srl, società che si occupa di ricerca e selezione) ha quartier generale a Reggio Emilia, ma è presente sul territorio nazionale con altredislocate in, superando ormai i. Nel 2022 Ifoa e Ifoa Management hanno realizzato un “fatturato” complessivo didi euro, con un incremento del 12% circa rispetto al 2021. Il risultato ante imposte segna un, considerata anche un’operazione straordinaria di erogazione liberale a favore dei dipendenti, che ha voluto riconoscere l’impegno e la dedizione di tutti per raggiungere il risultato. Nel 2022 leerogate sono staterispetto alledel 2021. Nel corso dell’anno sono state(erano 28.553 nel 2021) e tra questeche hanno frequentato corsi mirati proprio ad agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.Continua ad aumentare la percentuale di chi, dopo aver frequentato un corso Ifoa, trova lavoro entro sei mesi dalla conclusione, percentuale che nel 2022 si attesta intorno all’83% dei partecipanti, con punte superiori al 90% per i percorsi post diploma e di alta specializzazione. Ma oltre a ciò, anche per itirocini formativi attivati come esperienze di inserimento in azienda, si riscontra una conferma con proposta di contratto di lavoro per quasi il 50% dei casi, al termine del percorso stesso. Inoltre gli operatori Ifoa degli sportelli per l’accompagnamento al lavoro di persone disoccupate, hanno preso in carico nel 2022 oltree bensono state accompagnate a re-inserirsi in nuovi posti di lavoro con l’attivazione di nuovi contratti. Ifoa è in sostanza una realtà che a livello nazionale supporta annualmente ilcomplessivamente, in buona parte giovani. La formazione di Ifoa riguarda anche chi è già al lavoro: in particolare sono stati oltreper frequentare percorsi di aggiornamento e di specializzazione. Un ruolo importante nei progetti dell’Ente reggiano ha anche l’, cioè le attività di supporto ai ragazzi, famiglie e docenti, per aumentare la consapevolezza delle proprie attitudini e la conoscenza del mondo del lavoro e delle imprese. Sono centinaia le scuole superiori in cui Ifoa ha realizzato interventi orientativi incontrando migliaia di ragazzi degli ultimi anni di corso. La presenza di Ifoa neiconferisce all’Ente un assetto e una visione sempre più ampi ed “extra-nazionali”. Sono, con la partecipazione di 33 paesi, in cui Ifoa è parte attiva. A fianco dei filoni della formazione, come già detto, e dell’accompagnamento al lavoro, si consolidano o si aprono altre aree di attività. Sempre più importante il tema del, con diverse declinazioni e iniziative, come la digitalizzazione di professionalità specifiche o l’evoluzione delle metodologie formative anche tramite le nuove tecnologie. Continuano anche i partenariati in, per sostenere l’istruzione e la formazione professionale anche oltre i confini nazionali. L’Assemblea dei soci di Ifoa ha infine proceduto al rinnovo degli organi, nominandoalla presidenza (che succede quindi alla Presidente uscente) e(Unioncamere Emilia Romagna) alla vicepresidenza. Gli altri tre componenti eletti per il Consiglio di Amministrazione sono:(Unioncamere nazionale),(Camera di Commercio Romagna) e(Camera di Commercio di Modena).