Investe una donna e scappa, lasciandola grave sull’asfalto

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, ma non sarebbe in pericolo di vita, una ragazza di 27 anni che è stata investita ieri sera da un'auto in viale Cesare Minezzi a San Matteo della Decima, località di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

L'automobilista invece, un 60enne italiano del posto, dopo l'incidente è scappato ma è stato ritracciato questa mattina dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso.Ieri sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell'Arma, i sanitari del 118 e l'elisoccorso che ha trasportato la 27enne in ospedale.