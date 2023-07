Investimenti sulla rete elettrica e monitoraggio delle linee: E-distribuzione incontra la sindaca di Nonantola

NONANTOLA- A seguito di alcune micro interruzioni accidentali della fornitura del servizio elettrico che hanno interessato nei giorni scorsi il comune di Nonantola, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato l’Amministrazione comunale per fare il punto della situazione del servizio elettrico dopo gli interventi messi in campo per risolvere definitivamente le criticità rilevate.In particolare l’azienda elettrica ha ispezionato 40 chilometri di linee aeree, oltre 30 cabine secondarie e provveduto al potenziamento di alcuni impianti elettrici. Inoltre, nei prossimi giorni, sono previsti altri interventi a cabine private che contribuiranno a garantire la continuità del servizio elettrico nel comune modenese. E-Distribuzione ha sottolineato che i disagi, seppur circoscritti e di breve durata, non sono stati determinati da guasti strutturali alle linee bensì da fattori esterni quali l’intrusione di volatili, getti irrigui o malfunzionamento di impianti privati collegati alla rete che hanno provocato piccole turbolenze. L’incontro è stata anche l’occasione per affrontare il piano di investimenti triennale che E-Distribuzione ha pianificato per la provincia di Modena e in particolare per il comune di Nonantola dove i lavori riguarderanno infatti il potenziamento della rete elettrica per favorire la transizione energetica e il miglioramento della qualità del servizio elettrico. E-Distribuzione ha ricordato infine che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 ilindicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare ilpresente nel sito internet e-distribuzione.it e la