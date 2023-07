La Nonantola di domani sarà così: la Giunta assume la proposta di Piano Urbanistico Generale. Nella seduta di giovedì 29 giugno la Giunta Comunale di Nonantola ha assunto la proposta di Pug (Piano Urbanistico Generale), come previsto dalla legge regionale 24/17. Il PUG rappresenta il nuovo strumento urbanistico ed è destinato a sostituire il vigente Piano Regolatore Generale, che risale al 1997. L’assunzione in Giunta rappresenta la prima fase dell’iter, cui seguiranno l’adozione e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il quadro conoscitivo elaborato da un gruppo di professionisti incaricati ed il successivo quadro conoscitivo diagnostico, nonché le strategie, le tavole dei vincoli, la disciplina e tutti i documenti che costituiscono la proposta di piano urbanistico sono sin da ora consultabili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata al PUG. Una parte delle tavole e la strategia sarà esposta pubblicamente durante la Fiera di Luglio in modo che anche in quell’occasione i cittadini possano iniziare a prenderne visione. A partire dal 19 luglio il piano sarà inoltre pubblicato sub BURERT e da tale data decorerà il periodo di 60 giorni entro il quale tutti potranno presentare osservazioni al piano. Le osservazioni saranno poi valutate sia per gli aspetti tecnici che per quelli strategici e la Giunta predisporrà la proposta aggiornata del piano da proporre al Consiglio Comunale per l’adozione.