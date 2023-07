Malore alla guida, muore 30enne

Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua automobile, una Polo, ha perso il controllo e il mezzo si è andato a schiantare contro un cassonetto in via Dè Gavaseti, in zona san Cataldo a Modena. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 30 anni che sabato sera è stato trovato riverso nella sua auto con diversi traumi e che poi è morto in ospedale nelle ore successive, ricoverato in Terapia Intensiva.La vittima si chiamava Xhulio Marleci, era di origini albanesi ed era un giovane talento della boxe modenese. Oggi la sua palestra, la Ring-Adora, rimarrà chiusa per lutto. Rilievi a cura della Polizia Locale di Modena, non risultano altri mezzi coinvolti.