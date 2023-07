Mancano le ambulanze e a Carpi arriva il trasporto sociale per i cittadini

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

la residenza e centro diurno La Stella di Carpi ha attivato da qualche giorno il servizio privato di ambulanze in aiuto alla popolazione.

Sono state molte infatti le segnalazioni dei cittadini che lamentavano di non trovare ambulanze disponibili per trasportare un loro familiare da casa all'ospedale e le pubbliche assistenze del territorio rispondevano che erano senza volontari, che non potevano a causa di servizi già programmati oppure che dovevano garantire i servizi per l'Azienda ospedaliera (trasportare persone che fanno la dialisi che hanno la priorità su tutto). E spesso i cittadini sono stati costretti ad annullare o spostare le visite, creando cosi un grosso disagio per la popolazione.

E' nata così l'idea di Daniel Muzzarelli che- insieme al responsabile della residenza per anziani La Stella Ilario De Nittis- hanno provato a dare un aiuto concreto ai carpigiani mettendo a disposizione ambulanze e pulmini per il trasporto sanitario.

Il servizio, attivo anche di notte, è disponibile tutti i giorni- compresi i festivi- per il trasporto di malati e anziani. "Diamo la possibilità alle persone che ne hanno necessità di raggiungere le strutture sanitarie o viceversa, dagli ospedali a casa- spiega Muzzarelli- garantiamo anche il servizio il giorno stesso, personale e mezzi sempre disponibili". E' possibile prenotare il servizio contattando i numeri 3201754060 oppure 3406580845 sempre operativo. Il servizio è a pagamento e la tariffa applicata- in linea con quella regionale- è di 30 euro all'andata e 30 al ritorno.

"Ovviamente davanti a particolari difficoltà economiche di un utente valutiamo situazione per situazione e molte volte capita anche di effettuare trasporti gratuiti- precisa Muzzarelli- Ricordiamo però che n on effettuiamo servizi di soccorso e di emergenze e urgenze lungo le strade e non interveniamo in caso di incidenti o infortuni".

