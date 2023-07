Rinnovo Rsu Livanova di Mirandola e Baxter di Medolla: Filctem Cgil primo sindacato

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MEDOLLA, MIRANDOLA- Netta affermazione del sindacato Filctem Cgil nel rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) in Livanova Sorin Group (sito di Mirandola) e Gambro Dasco del gruppo Baxter (sito di Medolla).

Nelle due aziende più grandi dell’intero distretto biomedicale dell’Area Nord modenese - i due stabilimenti occupano complessivamente circa 1.600 persone, tra dipendenti diretti e lavoratrici e lavoratori in somministrazione - la Filctem Cgil si conferma primo sindacato, aumentando in maniera considerevole il consenso raccolto tra le lavoratrici e i lavoratori delle due imprese.

Alle elezioni per il rinnovo dei delegati sindacali di Gambro Dasco-Baxter - azienda multinazionale americana, leader nella produzione di dispositivi per le terapie renali - la Filctem Cgil, già sindacato di maggioranza relativa, vede crescere la propria rappresentanza e riconquista la maggioranza assoluta dei seggi, 6 su 11.

In Livanova Sorin Group - tra i primi gruppi al mondo nella produzione di dispositivi per la chirurgia cardiovascolare - ancora più netto il successo delle candidate e dei candidati della lista Filctem Cgil, che elegge ben 11 rappresentanti su 13 totali: anche in questo caso, la rappresentanza targata Cgil cresce di numero, passando dai 9 eletti del precedente mandato, agli attuali 11.

“La qualità della contrattazione aziendale e il lavoro quotidiano svolto dalla Rsu – sottolinea Lisa Vincenzi funzionaria Filctem Cgil Area Nord modenese - sono stati premiati da un largo consenso delle lavoratrici e dei lavoratori delle due aziende, che ringraziamo per aver riconosciuto nelle donne e negli uomini della Filctem Cgil un punto di riferimento saldo e affidabile, anche in anni non semplici per il distretto biomedicale mirandolese. Il consenso e la fiducia che ci sono stati affidati ci consegna una responsabilità ancora più forte nella tutela collettiva ed individuale”.