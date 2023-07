“Una Piazza di Teatro”, a Nonantola il 4 luglio in scena “Duel” della compagna Microband

Martedì 4 luglio ritorna la rassegna “Una Piazza di Teatro”. A Nonantola in Piazza Liberazione alle ore 21.15 va in scena “Duel (The Best of)” della compagna Microband. Lo spettacolo, di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio, propone musica e risate rappresentando il meglio del repertorio dei due artisti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Vox Club.Dopo il grande successo internazionale di “Classica for Dummies” con oltre 300 repliche nei teatri di tutta Europa, Microband presenta “Duel” (The Best of ), uno spettacolo in cui i due funamboli del pentagramma Luca Domenicali e Danilo Maggio hanno raccolto il meglio del loro ricchissimo repertorio e inserito una serie di numeri totalmente nuovi, sempre caratterizzati dal connubio tra musica, virtuosismo e comicità. “Duel” è una passeggiata musicale condotta ad un ritmo vertiginoso e condita di gags, sorprese e incredibili invenzioni. “Duel” ha debuttato con grande successo a Berlino nel Maggio 2022. La rassegna di spettacoli “Una Piazza di Teatro” è curata da Ater Fondazione e Teatro Troisi, e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune.: € 5,00 adulti / € 3,00 minori.: e-mail: teatrotroisinonantola@ater. emr.it Messaggio WhatsApp: 333 2401798 - Tel. 333 2401798 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00). www.vivaticket.com Laapre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Inlo spettacolo si terrà presso il