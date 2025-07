Bomporto, colpo da migliaia di euro all’azienda Profit

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO – Un colpo che avrebbe fruttato un bottino di alcune migliaia di euro è stato messo in atto la scorsa notte, quella tra lunedì 28 e martedì 29 luglio, ai danni dell'azienda Profit di Bomporto, che si occupa di import/export e commercio all'ingrosso di profumi e articoli di cosmetica e makeup. A riportarlo è Trc, ad agire sarebbe stato un commando formato da almeno dieci persone, che, per proteggersi la fuga, avrebbe in precedenza rubato diverse auto per poi posizionarle in fila e bloccare la strada prima di accedere all'azienda e fuggire con l'ingente bottino. Sul furto stanno indagando i Carabinieri.

