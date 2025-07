Concordia, Galavotti (Pd): “Dimissioni di Negro per vicenda Aimag? Scelta di coerenza”

La segretaria del Partito Democratico di Concordia Letizia Galavotti: “Rispettiamo la decisione, presa dopo la condivisione con il gruppo, perché il nostro è un partito in cui regna il confronto e il dibattito, e non ci sono epurazioni”

“Nel corso degli ultimi mesi il gruppo consiliare di maggioranza ‘CresciAmo Concordia’ ha affrontato con serietà e senso di responsabilità un approfondito confronto interno sulla vicenda Aimag, un tema certamente rilevante”, dichiara Letizia Galavotti, segretaria del Pd di Concordia e consigliera comunale del gruppo ‘CresciAmo Concordia’.

“Si è svolta una discussione ampia, approfondita ed articolata nel tempo, - continua Galavotti - con diversi momenti di dialogo e condivisione, fino ad arrivare a una sintesi chiara, maggioritaria e condivisa da parte del gruppo.

In questo percorso, il consigliere Paolo Negro, ha deciso – in piena autonomia, come scelta personale, non riconoscendosi nella decisione del gruppo, e con spirito di coerenza e rispetto verso il gruppo stesso - di rassegnare le dimissioni dal ruolo di capogruppo consiliare che ha svolto fin dall’inizio del mandato.”

“Una decisione - continua Galavotti - che non possiamo che rispettare e che interpretiamo come gesto di serietà e correttezza istituzionale.

A Paolo va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con dedizione in questi anni, e per il contributo che continuerà a offrire nel suo ruolo di consigliere comunale. Siamo un Partito che discute e che non fa ‘epurazioni’. La presenza di Paolo all’interno del gruppo non è mai stata in dubbio e resta per noi importante, nella piena convinzione che il suo impegno proseguirà con la stessa attenzione al bene della nostra comunità”.