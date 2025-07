Dimissioni Reggiani, Simeone e Silvestri (GD): “Atto di grande serietà e generosità”

A pochi giorni dalle dimissioni del segretario provinciale del Partito Democratico modenese, arriva la presa di posizione dei Giovani Democratici.

I segretari regionale Filippo Simeone e provinciale Matteo Silvestri dichiarano:

“Gesti di grande responsabilità come il passo indietro dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico di Stefano Reggianini sono la dimostrazione plastica che la comunità del Pd è abituata ad affrontare con serietà e coerenza anche i passaggi più complicati. Sulla vicenda giudiziaria che interessa l’Agenzia della mobilità non vogliamo entrare nel merito, confidando pienamente nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, certi che faranno piena luce su fatti e responsabilità. Al tempo stesso, vogliamo ricordare alle forze politiche di centrodestra, protagoniste in queste ore di attacchi diffamatori, che è lo stesso Reggianini ad aver prodotto una documentazione da oltre 300 pagine e denunciato l’ammanco.

Dunque, patenti di onestà o attacchi strumentali alla nostra comunità politica li rispediamo al mittente, specialmente a chi è stato condannato a restituire 49 milioni sottratti impropriamente alle e agli italiani o ha tra le proprie fila in parlamento condannati per peculato.”

“In questa fase di riorganizzazione interna del Partito Democratico serve che tutti i dirigenti e amministratori locali facciano prevalere un forte senso di responsabilità, contribuendo a individuare collegialmente una proposta autorevole, credibile, che con spirito di servizio sia a disposizione della comunità democratica tutta, capace di dare ulteriore enfasi al lavoro, avviato da Reggianini, di rinnovamento della classe dirigente e di rilancio dell’azione politica e amministrativa in tutta la provincia, grazie anche agli esiti delle ultime tornate elettorali.

Non è un caso se, in tante città e Comuni del territorio, tante amministrazioni comunali sono al governo delle proprie comunità grazie al contributo determinante del Partito Democratico, che ha saputo favorire la costruzione di proposte e alleanze ritenute credibili dalla maggioranza delle e dei cittadini.

Proprio per questo è necessario rafforzare l’azione politica, investendo sempre di più nelle giovani generazioni e nella costruzione di momenti e spazi in cui dialogare costantemente con i territori e con i diversi interlocutori della società modenese - sindacati, rappresentanze produttive, associazioni di categoria, terzo settore e società civile - per dare risposte concrete ai nuovi bisogni, sfidando le politiche oscurantiste e fallimentari della Destra al governo.

Attraverso questo lavoro costante tra le persone e per le persone, siamo convinti si possa rinnovare e migliorare la nostra visione del futuro di provincia e Paese, da proporre alle prossime tornate amministrative e politiche, con l’intento di potenziare la nostra azione amministrativa laddove già oggi governiamo, e riconquistare i Comuni in cui oggi sediamo all’opposizione”.