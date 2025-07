Estate 2025: ecco cosa scelgono i consumatori per affrontare caldo e insetti

“Vento d’estate, io vado al mare… voi che fate?” cantavano Max Gazzè e Niccolò Fabi, nell’ormai lontana stagione estiva del 1998. La risposta dei consumatori di Coop Alleanza 3.0 racconta un’estate fatta di protezione e prevenzione, oltre che voglia di vacanze.

La Cooperativa racconta i trend di acquisto dei soci e consumatori inerenti alla stagione estiva dall’osservatorio dei suoi 350 negozi, da Trieste a Lecce, passando per la via Emilia e scendendo lungo la dorsale adriatica.

Tra i prodotti protagonisti dei carrelli estivi: creme solari fattore di protezione 50, antizanzare, doposole e ciabatte da mare, con numeri che danno forma a una stagione in cui il sole non brucia e le zanzare restano lontane.

Gli highlights del 2024 rilevati da Coop Alleanza 3.0

Nei negozi della Cooperativa, nel periodo tra maggio e settembre del 2024 sono stati acquistati prodotti “estivi” per più di 2,6 milioni di pezzi, sviluppando un giro d’affari di oltre 17 milioni di euro.

Tra i prodotti più venduti: per la categoria “creme solari” le creme con fattore di protezione fino a 50; per gli “insetticidi-repulsivi” gli elettro emanatori e relative ricariche; nella “moda mare”, medaglia d’oro per le ciabatte infradito sia da donna che per uomo; mentre tra gli “accessori mare” trionfano i teli da spiaggia.

Gli italiani: al sole ma protetti

Gli italiani hanno molto ben presente i rischi dell’esposizione al sole senza l’adeguata protezione per la pelle: lo raccontano gli oltre 360 mila pezzi di creme per la protezione viso e corpo acquistate tra maggio e settembre del 2024. Di queste quasi 100 mila sono quelle con fattore di protezione alto, ovvero fino a 50, seguite da più di 72 mila pezzi di creme con protezione molto alta, con fattore di protezione oltre 50, e 33 mila pezzi sono quelli della crema per proteggere dal sole il viso e il corpo dei più piccoli. Tra le creme spicca anche il doposole con 44 mila pezzi di fluido latte che testimonia la cura per la propria pelle anche nelle fasi successive all’esposizione al sole, grazie agli agenti idratanti e lenitivi presenti.

Sogno di una notte di (mezza) estate… senza ronzii

Nell’immaginario delle estati italiane ricorre molto spesso la scena che immortala una placida serata, magari resa meno afosa da un refolo di brezza, la cui colonna sonora sono gli immancabili ronzii delle zanzare, che oltre a turbare l’udito, sono forieri di fastidiose, e alle volte dolorose, punture. Con più 1,5 milioni di pezzi acquistati, gli insetticidi-repulsivi dominano gli acquisti “estivi” degli italiani nel periodo tra maggio e settembre del 2024. Il repulsivo caratterizzato da elettro emanatore è senza dubbio il metodo preferito per tenere lontane le zanzare: lo raccontano i quasi 490 mila pezzi finiti nei carrelli degli italiani. Sul secondo gradino del podio troviamo le spirali con 236 mila pezzi venduti, mentre la medaglia di bronzo la consegue il “classico” spray con quasi 154 mila pezzi nei carrelli. Passando ai repulsivi ad uso personale, si nota come il preferito sia lo spray vapo stick con oltre 240 mila pezzi venduti.

Moda da spiaggia: ciabatte, infradito, e copricostume

Dalla fotografia di Coop Alleanza 3.0 si evince che lo scorso anno sono finiti nei carrelli dei consumatori ben 467 mila prodotti in fatto di “moda da spiaggia”. A guidare la classifica delle preferenze con oltre 131 mila pezzi ci sono le infradito, seguite dalle cosiddette “ciabatte a fascia” con quasi 110 mila pezzi, dai boxer per fare un tuffo e dai copricostume di cui sono stati venduti poco più di 40 mila pezzi per ciascun prodotto. Nota curiosa, segno di gusti che cambiano: nella moda mare uomo la scelta degli italiani, almeno per quanto osservato dalla Cooperativa, ricade decisamente sui boxer anziché sugli slip in modo molto netto, al punto che di slip finiti nei carrelli se ne contano poco meno di 6 mila. Per i costumi da mare nelle versioni per i bimbi e le bimbe, i consumatori si sono rivolti all’assortimento dei negozi della Cooperativa in modo significativo. Lo raccontano i 23 mila costumi acquistati per l’età da 0 a 14 anni con una leggera preferenza per i costumi bimba che “battono” quelli per i bimbi 12 mila e 500 a 10 mila.

Al mare con tutto il “nécessaire”: teli, giochi, spiaggine e ombrelloni

La fotografia di Coop Alleanza 3.0 racconta anche di cosa gli italiani hanno bisogno per trascorrere al meglio una giornata al mare: nel complesso in questo particolare segmento sono stati acquistati dai consumatori oltre 230 mila pezzi. Tra i “mai senza” per la spiaggia al primo posto si piazzano i teli da mare con 122 mila pezzi acquistati, mentre la medaglia d’argento va ai giochi di cui sono stati venduti oltre 54 mila pezzi (tra cui ad esempio racchettoni, formine, secchielli) mentre il terzo gradino del podio se lo dividono le “spiaggine” e gli ombrelloni di cui sono stati venduti rispettivamente oltre 14 mila esemplari.