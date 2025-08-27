A Bomporto partono lavori stradali: ecco le date di chiusura

Bomporto, modifiche temporanee alla viabilità. Nelle vie Zoccolo e Gementina a Sorbara e nelle vie Verdi e De Andrè a Bomporto, per lavori di ripristino stradale

Il Comune di Bomporto informa la cittadinanza che, al fine di consentire l’esecuzione di interventi di ripristino delle sedi stradali a seguito di lavori infrastrutturali effettuati dal Consorzio della Bonifica Burana e da Aimag S.p.A., sono previste modifiche temporanee alla viabilità in alcune vie del territorio comunale.

“In via Zoccolo e via Gementina – spiega Andrea Berselli, Assessore alla Viabilità – il Consorzio di Burana interverrà al termine dei lavori effettuati con opere necessarie al ripristino del manto stradale, danneggiato dal passaggio dei mezzi pesanti impiegati nel cantiere. Il rifacimento del tappeto di usura è fondamentale per garantire la piena funzionalità e sicurezza delle vie interessate”. “Per quanto riguarda via Verdi, a Bomporto, - prosegue Berselli – interverranno per realizzare il manto stradale definitivo. Lo scorso anno, infatti, AIMAG ha effettuato lavori alla rete fognaria, al termine dei quali ha posato un asfalto provvisorio. A distanza di un anno, il tempo necessario all’assestamento, ora è possibile procedere con la stesura del manto definitivo, per prevenire eventuali cedimenti futuri. Si tratta di interventi eseguiti secondo normativa, con materiali idonei e tecniche consolidate, e che non dovrebbero presentare criticità nel tempo”.



Via Zoccolo (Sorbara)



A partire da lunedì 25 agosto 2025, per una durata di 7 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), sarà interrotto il traffico veicolare in Via Zoccolo per consentire lavori di asfaltatura a seguito di interventi sul canale di Gronda, eseguiti dal Consorzio della Bonifica Burana.

Durante le giornate effettive di lavorazione saranno attivi i seguenti provvedimenti: interruzione del traffico veicolare, divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli vicini all’area di cantiere, limite di velocità di 30 km/h nelle zone adiacenti al cantiere. Esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso, polizia e residenti, che potranno accedere compatibilmente con le attività del cantiere.



Via Gementina (Sorbara)



Dal 25 agosto, per 4 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 17.30), è interrotto il traffico veicolare per lavori di asfaltatura, anch’essi conseguenti a interventi sul canale di Gronda. Attivi i medesimi provvedimenti di Via Zoccolo, con le stesse esclusioni per mezzi di soccorso, polizia e residenti.



Via De André e Via Verdi (Bomporto)



Il giorno 29 agosto, dalle ore 07.30 e fino al termine dei lavori, saranno eseguiti interventi di ripristino stradale da parte della ditta Co.Ma.S s.r.l. per conto di AIMAG S.p.A. I lavori interesseranno Via De André (dal civico 89 fino all’intersezione con Via Verdi) con interruzione del traffico e Via Verdi (dal civico 13 fino alla Darsena) con istituzione di senso unico alternato regolato manualmente. In entrambi i tratti saranno attivi: divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli, limite di velocità di 30 km/h, ripristino della normale circolazione nelle ore notturne e nei giorni festivi. Anche in questo caso, l’accesso è garantito a mezzi di soccorso, polizia e residenti compatibilmente con il cantiere.