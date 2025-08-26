Al Barchessone Vecchio la mostra “Le Valli, un territorio da scoprire”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Dal 5 settembre al 12 Ottobre, presso il Barchessone Vecchio, sarà allestita la mostra fotografica “Le Valli – Un territorio da scoprire”, a cura dell’Osservatorio fotografico Bassa Modenese.

Attraverso una selezione di immagini, la mostra intende raccontare e valorizzare il paesaggio, la vita e l’identità delle Valli, invitando i visitatori a guardare con occhi nuovi un territorio ricco di storia e suggestioni.

L'inaugurazione si terrà Sabato 6 Settembre alle ore 16.30: un momento di incontro e condivisione per conoscere da vicino il progetto e gli autori che lo hanno realizzato.

Un’occasione speciale per riscoprire, insieme, la bellezza di un luogo che spesso abbiamo sotto gli occhi, ma che merita di essere osservato con maggiore attenzione.