Al Barchessone Vecchio la mostra “Le Valli, un territorio da scoprire”
Dal 5 settembre al 12 Ottobre, presso il Barchessone Vecchio, sarà allestita la mostra fotografica “Le Valli – Un territorio da scoprire”, a cura dell’Osservatorio fotografico Bassa Modenese.
Attraverso una selezione di immagini, la mostra intende raccontare e valorizzare il paesaggio, la vita e l’identità delle Valli, invitando i visitatori a guardare con occhi nuovi un territorio ricco di storia e suggestioni.
L'inaugurazione si terrà Sabato 6 Settembre alle ore 16.30: un momento di incontro e condivisione per conoscere da vicino il progetto e gli autori che lo hanno realizzato.
Un’occasione speciale per riscoprire, insieme, la bellezza di un luogo che spesso abbiamo sotto gli occhi, ma che merita di essere osservato con maggiore attenzione.
- Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
- Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
- A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
- Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
- Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
- Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto
- Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d’infanzia e nidi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti