Allerta meteo Protezione civile per temporali e vento

Valida dalla mezzanotte di venerdì 29 agosto 2025 fino alle 00:00 di sabato 30 agosto 2025, la Protezione civile dell'Emilia-Romagha ha diramato una allerta gialla per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; FC, RN; per piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.



Nelle prime ore del giorno di venerdì 29 agosto sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Nei settori collinari e montani centro-orientali interessati dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e pianura orientale.

Visto il perdurare del moto ondoso, pur con altezze d'onda al di sotto dei valori di riferimento, non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale, in particolare nei settori costieri ravennati e ferraresi.