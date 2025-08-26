Biglietteria mobile autobus Seta: le date a Soliera, San Felice, Novi, Concordia e Bomporto

Anche quest’anno, nei mesi di agosto e settembre, Seta allestirà una biglietteria mobile che sarà operativa in oltre 35 località dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali interessate, ed è finalizzata ad offrire un utile servizio ai tanti utenti che risiedono al di fuori dei capoluoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa.

Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera con maggiore comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali. Per i nuovi clienti, poi, c’è un vantaggio ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata da Seta.

In territorio modenese la prima tappa del camper attrezzato di Seta sarà giovedì 28 agosto a Soliera, in piazza Lusvardi dalle ore 14:30 alle 17:30. Venerdì 29 agosto la biglietteria mobile sarà operativa a Concordia, in piazza XXIX Maggio dalle ore 9:30 alle 13, mentre nel pomeriggio si sposterà a San Felice sul Panaro (piazza E. Piva) dalle ore 14:30 alle 17:30. Lunedì 1° settembre sarà poi la volta di Novi di Modena (via Di Vittorio 30), dalle ore 9:30 alle 13. Gli utenti del comprensorio ceramico potranno trovare la biglietteria mobile di SETA martedì 2 settembre a Castellarano (Piazza XX Luglio, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17). Seguiranno poi le tappe di Fanano (venerdì 5 settembre), Montefiorino (martedì 9 settembre), Bomporto e Spilamberto (giovedì 11 settembre).

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sè una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve portare con sé la tessera già in suo possesso.

Per ulteriori informazioni sui costi degli abbonamenti e sulle modalità di acquisto/pagamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/mo/biglietteria-mobile oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero ripartito 840 000 216.