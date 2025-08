Bomporto, aree inagibili al cimitero di Sorbara: per i lavori bisognerà attendere

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Alcune aree del cimitero di Sorbara, frazione del Comune di Bomporto, sono da tempo inagibili e, per raggiungerle, bisogna fare un vero e proprio slalom tra impalcature e transenne. E' quanto segnalano - come riporta la "Gazzetta di Modena" - alcuni residenti della zona, che vorrebbero recarsi a portare fiori sulle tombe dei propri parenti defunti, ma non possono farlo a causa delle condizioni del cimitero.

L'Amministrazione comunale di Bomporto - si legge sempre sulla "Gazzetta di Modena" - pur con la "massima attenzione riguardo al decoro dell'area cimiteriale e nel rispetto delle norme e della sensibilità delle persone che desiderano portare un saluto ai propri cari defunti", sottolinea come "i lavori di sistemazione dell'area" siano "previsti e saranno realizzati, ma amministrare significa anche fissare delle priorità, il più delle volte necessarie per far quadrare il bilancio comunale e alcuni interventi, seppur importanti, devono essere posticipati".

