Bomporto, maxi furto all’azienda Profit: tra le auto rubate per bloccare la strada anche quella della sindaca

BOMPORTO - C'è anche l'auto della sindaca Tania Meschiari tar quelle rubate e utilizzate per bloccare la strada e impedire l'intervento delle forze dell'ordine nel corso del furto avvenuto nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 luglio all'azienda Profit di Bomporto, che si occupa di import/export e commercio all'ingrosso di profumi e articoli di cosmetica e makeup. Il colpo, che avrebbe fruttato un bottino del valore di 100mila euro, sarebbe stato realizzato da un commando formato formato da almeno una decina di persone, se non di più.

Oltre alle auto, anche chiodi sparsi lungo la carreggiata e blocchi di cemento posizionati davanti all'ingresso del magazzino sarebbero stati utilizzati dai malviventi per proteggere la propria fuga. Oltre a quella della sindaca, tra le diverse auto rubate ci sarebbe anche quella del consigliere comunale di "Idee in Movimento", Salvatore Milone, la quale, però, diversamente da quella della prima cittadina, non sarebbe ancora stata ritrovata: si sospetta che possa essere stata usata per la fuga dei ladri.

