Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola – I NOMI

Si è conclusa con ottimi riscontri l’edizione 2025 del "𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗦𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮" di 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗼, giunto alla sua 𝟱𝟳ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. Nato nel 1966 in occasione della festa patronale, il concorso rappresenta oggi il quinto più longevo d’Italia nel suo genere, interrotto soltanto nel 2012 e nel 2023 a causa del terremoto.

La mostra, allestita nei locali delle Scuole di via Zanzur è rimasta aperta al pubblico per quattro giorni, riscontrando un buon livello qualitativo delle opere esposte. La serata finale ha visto lo svolgimento della cerimonia di premiazione, alla presenza della sindaca di Mirandola, Letizia Budri.

La giuria ha esaminato ben 𝟭𝟭𝟯 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 – realizzate con diverse tecniche – e una dozzina di sculture e manufatti in legno, rame e pirografia, assegnando i seguenti riconoscimenti:

Anche l’edizione 2025 ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territorio. L’Amministrazione comunale e il Comitato Fiera ringraziano tutti i partecipanti, i giurati e i volontari che hanno reso possibile questa storica manifestazione