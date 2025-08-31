Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola – I NOMI
Si è conclusa con ottimi riscontri l’edizione 2025 del "𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗦𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮" di 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗼, giunto alla sua 𝟱𝟳ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. Nato nel 1966 in occasione della festa patronale, il concorso rappresenta oggi il quinto più longevo d’Italia nel suo genere, interrotto soltanto nel 2012 e nel 2023 a causa del terremoto.
La mostra, allestita nei locali delle Scuole di via Zanzur è rimasta aperta al pubblico per quattro giorni, riscontrando un buon livello qualitativo delle opere esposte. La serata finale ha visto lo svolgimento della cerimonia di premiazione, alla presenza della sindaca di Mirandola, Letizia Budri.
La giuria ha esaminato ben 𝟭𝟭𝟯 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 – realizzate con diverse tecniche – e una dozzina di sculture e manufatti in legno, rame e pirografia, assegnando i seguenti riconoscimenti:
𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮
𝟭° 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 (offerto dalla Ditta Quadraroli):
Fulvio Borellini (Mirandola) – Cristo in bronzo
𝟮° 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 (Segnalazione):
Moreno Coni (Gavello) – I Legni del Po
𝗦𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲:
Silvano Vergnani (Medolla) – Bassorilievi in rame sbalzato
𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮
𝟭° 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗲𝘅 𝗮𝗲𝗾𝘂𝗼 (offerto dalla Ditta Quadraroli):
Daniele Paltrinieri (Modena) – Paesaggio invernale
Eugenio Cazzuoli (Mirandola) – Visione iperrealistica di una mostra
𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗙𝗶𝗲𝗿𝗮:
Mara Calzolari
Premio Acquisto – Collezionista privato:
Maria Luisa Stefanini (San Felice sul Panaro)
𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘁𝗶 (con premi offerti dal Comitato Fiera):
Mariangela Brandoli (Bastiglia)
Ida Carani (Carpi)
Brunella Pinelli (Mirandola)
Sauro Sabattini (Medolla)
Gianpaolo Sabbadini (Carpi)
Carlo Pecchi (Correggio)
Maurizio Diazzi (Mirandola)
Ruggero Bertarello (Cavezzo)
Simone Mantovani (Concordia)
Umbro Vaccari (Carpi)
Mauro Filippini (Santa Croce)
Giulia Severi (Bastiglia)
Wilma Gherardini
Antonella Pozzetti
Elisabetta Pozzetti
Annarita Roncaglia
Sofia Orsatti
Francesca Balacco (Mirandola)
Sergio Rossi (Bomporto)
Nadia Possidoni (Mirandola)
Massimo Gasparini (Bomporto)
Simone Lugli (San Giovanni del Dosso)
Claudia Cornacchini (San Martino Spino)
𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼
Monia Gavioli (Scortichino)
Francesco Lugli
Anche l’edizione 2025 ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territorio. L’Amministrazione comunale e il Comitato Fiera ringraziano tutti i partecipanti, i giurati e i volontari che hanno reso possibile questa storica manifestazione
