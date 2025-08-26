Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto

VENERDI 29 AGOSTO

 

DAVID RIONDINO IN SCENA CON LE STORIE E I PERSONAGGI DELL’ORLANDO
FURIOSO

Venerdì 29 agosto l’istrionico David Riondino racconta nella Piazza Montecuccoli di
Pavullo nel Frignano i personaggi e le storie dell’Orlando Furioso, capolavoro della letteratura
epico-cavalleresca del Cinquecento italiano. Con l’affabilità di un abile cantastorie, l’attore
fiorentino riporta in vita il racconto epico di Ludovico Ariosto, di cui è fine conoscitore,
combinando in modo originale recitazione, musica e performance teatrale. Lo
accompagnano Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Maffizzoni (flauto).

David Riondino (toscano, classe 1952), artisticamente nasce con la generazione dei
cantautori degli anni Settanta. Debutta giovanissimo al teatro Zelig di Milano e comincia un
percorso professionale che lo porta ad esplorare quasi tutte le forme di comunicazione: il
cinema, la televisione, la radio, la musica e il teatro. Definisce l’intellettuale “una persona
che comunica, che partecipa ed è alla ricerca di un nuovo linguaggio, la perfetta
commistione tra musica, scrittura e disegno.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Galleria Francesco IV di Palazzo Ducale.

SABATO 30 AGOSTO

GET UP STAND UP, STORIA DI ANTONIO GRAMSCI E MUSICHE DI BOB MARLEY AL
CASTELLO DI LEVIZZANO
La vita e le opere di Antonio Gramsci e la musica e le parole di Bob Marley: una indagine
originale di grande impegno civile
Sabato 30 agosto, nella Corte del Castello di Levizzano, a Castelvetro di Modena “Get
Up, Stand Up”: la canzone del 1973 diventa il titolo dello spettacolo dedicato a due figure
tanto diverse tra loro quanto ugualmente visionarie e rivoluzionarie, Antonio Gramsci e
Bob Marley. Un racconto musicale dal grande valore civile che ripercorre la vita e le opere
di uno dei massimi filosofi italiani del Novecento attraverso la musica del “profeta del
reggae”.
Marco Peroni e Mario Congiu (voce e chitarra), ideatori dell’originale progetto,
ripercorrono la biografia di Gramsci, dall’infanzia in Sardegna fino ai drammatici anni del
carcere fascista, provando a cogliere il nucleo del suo pensiero, a descrivere la sua voce
indipendente all’interno del mondo oppresso dal regime fascista. Le canzoni e le
sonorizzazioni che accompagnano il racconto sono scelte da repertorio di Bob Marley, a
evocare la dimensione pienamente internazionale di questo pensatore italiano, a esaltare le
capacità delle sue riflessioni di raggiungere nuove generazioni e nuove sensibilità, con
l’invito ad alzarsi, a varcare i confini, a unirsi oltre le differenze per rendere possibile un
mondo migliore.

Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937) è stato un politico,
filosofo, giornalista, antifascista, linguista e critico letterario italiano. Tra i fondatori del
Partito Comunista nel 1921, considerato il più importante intellettuale italiano del
Novecento, venne arrestato dai fascisti nel 1926 e detenuto in carcere fino alla sua morte,
avvenuta nel 1937 a causa del deterioramento della sua salute. Durante la prigionia scrisse
la sua opera più famosa, i Quaderni del carcere: riflessioni fatte nella completa solitudine
del carcere, di carattere quindi introspettivo ma con ragioni di interesse pubblico e civile
ancora estremamente attuali. Da una parte Gramsci considerava quegli scritti quasi
contro l'inaridimento causato dalla vita carceraria, dall'altra era cosciente della
possibilità che gli offrivano: teorizzare in libertà questioni politiche contingenti, che
altrimenti il regime avrebbe soffocato, dando loro rilevanza e portata.
Cantante e musicista reggae, Bob Marley ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della
musica giamaicana, superando la dimensione dell’intrattenimento musicale per diventare
una guida spirituale. Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento “il profeta del reggae” è
riuscito a diffondere tramite le sue canzoni valori pacifisti e di riscatto dall’oppressione che
suonano come un monito per tutto il mondo, raggiungendo tra la sua gente e nella
comunità della musica pop lo status di poeta e musicista mistico.

Marco Peroni è scrittore e storico, voce narrante. 

DOMENICA 31 AGOSTO

SANDRO PENNA NARRATO DA ROBERTO GALAVERNI AL CASTELLO DI GUIGLIA.
Domenica 31 agosto appuntamento con Poesia Festival dedicato al celebre poeta fuori dagli
schemi
I versi di uno dei poeti più amati della letteratura italiana del Novecento risuoneranno nella
splendida cornice del Castello di Guiglia, domenica 31 agosto alle 16:30. A raccontare la
vita raminga e le poesie d’amore di questo scrittore appartato, Sandro Penna, che ha
sempre vissuto lontano dai circuiti letterari sarà Roberto Galaverni, critico letterario e
saggista. Le letture di Andrea Ferrari saranno intervallate dagli interventi musicali del
Quartetto del Teatro San Carlo di Napoli: Daniele Baione (violino), Leonardo
Pellegrini (violino), Angelo Iollo (viola), Silvano Maria Fusco (violoncello).
In apertura, come ormai da tradizione, la presentazione del vincitore del premio “Zocca
Giovani – Marco Santagata”, giunto alla XIX edizione.

Sandro Penna (Perugia 1906 – Roma 1977) è uno dei massimi poeti italiani del
Novecento.
L’interesse di Penna è massimo nei confronti della realtà quotidiana, della vita incentrata sui
sensi e le loro brame: non fa mistero del proprio approccio sentimentale e sensuale al
mondo che lo circonda, ed esprime questo forte interesse con abile grazia lirica, una poesia
epigrammatica, e un linguaggio facilmente comprensibile. Quello della sua poesia è un
immaginario erotico popolato da fanciulli, quasi divinità fuori dal tempo, in cui grazia
formale, brevità, intensità, semplicità e rigore linguistico si sposano perfettamente in uno
stile unico e inconfondibile. Il suo è un canzoniere ininterrotto, che vede la luce
editorialmente nel 1939 con Poesie (edizioni successive: 1957; 1970 [col titolo Tutte le
poesie]; 1973; e, postumo, 1989) e annovera piccole ma preziose opere come Appunti
(1950), Una strana gioia di vivere (1956), Croce e delizia (1958), Stranezze (1976), e la
postuma Il viaggiatore insonne (1977). La traiettoria artistica e umana di Sandro Penna è
stata ricostruita con precisione in Poesie, prose e diari, il Meridiano pubblicato nel 2017.
Andrea Ferrari, affermato attore modenese, si diploma all’Accademia d’Arte
Drammatica di Milano. Nel 1998 consegue il master in recitazione con Vittorio Gassman. Nel
2017 fonda la Compagnia Andrea Ferrari e la Scuola di Nuova Didattica Teatrale.

Il Quartetto d’Archi del Teatro San Carlo di Napoli unisce nel comune denominatore
del genere cameristico la qualità artistica e professionale delle prime parti dell’Orchestra del
Lirico napoletano: Daniele Baione (violino), Leonardo Pellegrini (violino), Angelo Iollo
(viola), Silvano Maria Fusco (violoncello). Già vincitori di concorsi internazionali, i
musicisti portano in dote al Quartetto un ricco bagaglio di esperienze individuali da solisti,
ospiti nelle sale da concerto più importanti della scena internazionale, forti anche
dell’esperienza come prime parti all’interno della compagine stabile del Lirico.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala degli Specchi del Castello di Guiglia.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it

 

