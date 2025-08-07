Detenuto appicca fuoco nel carcere di Modena, 11 intossicati tra agenti e reclusi. I feriti sono stati trasportati in ospedale dopo aver inalato il fumo generato dall'incendio provocato da un detenuto, di cui non è stata resa nota l'identità.

L’incidente si è verificato intorno alle 13. Durante le operazioni di salvataggio dei detenuti nel reparto interessato, gli agenti sono stati colpiti dall’intenso fumo che aveva invaso l’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, l’automedica del 118 e i carabinieri.

In totale oggi negli Ospedali modenesi sono giunti in totale 11 intossicati, tutti maschi, con diversi livelli di gravità.

In totale sono 10 agenti della Polizia Penitenziaria: 7 al PS Policlinico di Modena (3 dimessi, 4 ancora in osservazione) e 3 al PS dell’Ospedale di Baggiovara (tutti dimessi).

Al Pronto Soccorso del Policlinico è andato anche un detenuto, che è stato dimesso verso l’infermeria del carcere.