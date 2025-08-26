Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi.

A Zocca Vasco è più che una rockstar: è un figlio del paese, uno di loro. E il postino in un piccolo borgo è sempre una figura chiave per cogliere l’anima del luogo e conoscere da vicino abitudini e personaggi di una comunità.

Tra raccomandate, pacchi e sentieri nascosti, il mestiere del postino qui non è solo lavoro: è anche ascolto, relazione, sguardo attento su una comunità che cambia — in silenzio, ma con costanza.

Christian, il giovane postino di Zocca. Vasco Rossi oggi vive a Bologna, ma il suo cuore resta legato a Zocca, il paese dove è nato e dove conosce tutti, ma soprattutto dove lavora. Qui le relazioni sono genuine, come quelle di un tempo. Tra i volti familiari anche quello di Vasco Rossi, che a Zocca è di casa e con cui Christian condivide storie e aneddoti, insieme agli amici di sempre, come Otello (o il barista del Bipap).

Presentazione di Christian:

“Sono Christian Rubini portalettere dal 2008, assegnato al Centro di Distribuzione di Vignola. Tra le zone di competenza del Centro c’è anche il piccolo borgo di Zocca dove io sono assegnato. Zocca è il anche il mio paese nativo quindi per me lavorare qui ogni giorno a contatto con le persone che conosco da sempre e che mi hanno visto crescere è fonte di grande soddisfazione.

Durante la mia “gita” quotidiana nello svolgere il mio lavoro sono sempre a contatto con i miei compaesani. Spesso la consegna di una raccomandata o pacco è l’occasione per condividere storie di vita e aneddoti del paese.

Devo dire però che negli ultimi anni noto che ci sono tante facce nuove, si tratta di persone che dalle grandi città scelgono di trasferirsi qui, anche in posti isolati tra i nostri boschi, proprio per vivere più a contatto con la natura e in tranquillità. Mi capita perciò di allargare il solito giro e di inerpicarmi tante volte lungo sentieri che non avevo mai percorso, nonostante io sia del posto.

Lavorano online e ordinano tanto su internet... noi portiamo spesso pacchi in quelle case isolate. È curioso, scelgono la tranquillità ma si affidano comunque alla rete per avere tutto ciò che serve.

Soprattutto d’estate la nostra zona si popola anche di turisti e perciò il lavoro aumenta, ci sono più persone, più corrispondenza, più consegne."

L'INTERVISTA AL POSTINO DI VASCO ROSSI

Nella tua gita quotidiana ti è mai capitato di consegnare a Vasco Rossi o di incrociarlo?

“Si capita, anche se con i social le cose sono un po' cambiate, ci sono ancora tanti fan che scrivono a Vasco e che soprattutto continuano sempre ad arrivare a Zocca per conoscere i suoi luoghi, conoscere le persone di cui parla nelle canzoni o nei suoi racconti di Zocca o riuscire ad incrociarlo”.

In quale periodo dell’anno gli scrivono di più?

"Un po' sempre ma soprattutto a Natale e per il suo compleanno (7 febbraio), ci sono sempre pacchi e biglietti." (lo scorso febbraio Poste Italiane ha emesso un francobollo con un folder celebrativo su Vasco Rossi)

Prima di internet ricevevate tanta corrispondenza per lui?

"Un mare di lettere e cartoline. Le indirizzavano semplicemente a 'Vasco Rossi – Zocca', e arrivavano. Alcune erano dichiarazioni d’amore, altre di gratitudine, tante confidavano storie personali. Una volta una ragazza scrisse che grazie a una sua canzone aveva trovato il coraggio di lasciare una relazione tossica."

Immagino che i fan di Vasco quando ti incontrano ti usano un po' come guida per informazioni varie per raggiungere dove abita o per avere anche da te una testimonianza in prima persona di un compaesano così illustre, un vero e proprio mito che unisce piu generazioni.

"In verità oggi tanti fan arrivano già informati, grazie ai social. Non chiedono più come una volta dove sia casa sua o dove andare. Sanno già tutto. Però è vero, qualcuno c’è sempre che mi chiede se conosco le sue abitudini, i suoi luoghi come il ristorante Panoramic e dove andava con il suo amico chitarrista Massimo Riva.

Racconto loro che Vasco è’ uno di noi, che quando è in paese, non è raro vederlo al bar Bipap con i suoi amici di sempre per una partita a carte, come ai vecchi tempi — un momento semplice e autentico, lontano dai riflettori ma ricco di amicizia e tradizione. Oppure di quando si fa il suo giro mattutino in bici, lungo i sentieri dei nostri boschi.

Qual è la tua canzone preferita di Vasco Rossi?

Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna.



I NUMERI DEL SERVIZIO POSTALE A ZOCCA





il territorio di Zocca è servito dal PDD di Zocca (CD Padre Vignola) che serve in alternanza giornaliera il territorio del comune di Zocca e quello di Montese.

Km percorsi giornalmente dal ptl

Media PTL territorio Zocca: 80 km/gg

PTL Zona 29B (centro Zocca): 60 km/gg

N° civici serviti

Totale PDD Zocca: 5.600 civici

Di cui comune Zocca: circa 3.000 civici

Di cui solo PTL centro Zocca: circa 600 civici

N° volumi di posta di cui pacchi sul territorio di Zocca

Indescritta:

o Totale PDD Zocca: 60 kg/gg

o Di cui comune ZOCCA: 35 kg/gg (70 kg ogni due giorni)

Descritta:

o Totale PDD: 120 pz/gg

o Di cui comune ZOCCA: 70pz/gg (140 pz ogni due giorni)

Pacchi:

o PDD: 40 pz/gg

o Di cui comune ZOCCA: 25 pz/gg (50 pz ogni due giorni)

N° ptl sul territorio

5 PTL su comune Zocca

Di cui 1 PTL su centro Zocca

N° mezzi flotta aziendale di cui quanti green.

CD Vignola (inclusi PDD Zocca e Castelvetro): 3 Fiorino, 14 Panda, 9 Panda 4x4

Di cui solo PDD Zocca: 5 Panda 4x4

