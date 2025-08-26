Trovato con la droga a Formigine, 23enne sottoposto a obbligo di dimora a Bomporto
Spacciava droga a Formigine, 23enne sottoposto a obbligo di dimora a Bomporto. Le forze dell'ordine hanno scoperto un nascondiglio di droga all’interno di un calzino infilato in un vano sotto gli ingranaggi dello sterzo di un’auto. La scoperta è avvenuta grazie a un intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, che avevano notato un’auto circolare in modo sospetto nel centro di Formigine e, temendo un’attività illecita, hanno deciso di seguirla fino a Baggiovara.
Dopo aver fermato il veicolo nei pressi di un supermercato, un giovane di 23 anni di origini marocchine, accompagnato da un suo connazionale, è stato sottoposto a controllo. I due uomini si sono mostrati nervosi, il che ha indotto i militari a effettuare una perquisizione approfondita dell’auto.
Durante le verifiche, sono stati trovati 19 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 16 grammi, e 200 euro in contanti. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione del giovane, dove sono stati sequestrati un bilancino elettronico, ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento della droga, una piccola quantità di hashish e più di 4.000 euro in contanti nascosti in una tasca di un giubbotto.
Il 23enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, che ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di Bomporto.
