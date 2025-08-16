Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero

FINALE EMILIA - Secondo furto di rame, nel giro di pochi mesi, al cimitero di Finale Emilia.

Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, a finire nel mirino dei ladri è stata la tomba della famiglia Paganelli.

Come racconta il familiare, "l'anno scorso, prima della commemorazione dei defunti avevano rubato due lastre di rame della copertura della tomba della nostra famiglia. Nei giorni scorsi quando siamo andati al cimitero ci siamo accorti che i ladri erano tornati e avevano provato a scardinare anche le altre piastre ma non sono riusciti".

I furti nei cimiteri si stanno moltiplicando e nel mirino dei ladri finiscono rame, ottone e altri metalli sono sempre più ‘ricercati’ dai malviventi.

Qualche giorno fa, al cimitero di Sassuolo sono spariti alcuni crocifissi di ottone dalle tombe.

