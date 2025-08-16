Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
FINALE EMILIA - Secondo furto di rame, nel giro di pochi mesi, al cimitero di Finale Emilia.
Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, a finire nel mirino dei ladri è stata la tomba della famiglia Paganelli.
Come racconta il familiare, "l'anno scorso, prima della commemorazione dei defunti avevano rubato due lastre di rame della copertura della tomba della nostra famiglia. Nei giorni scorsi quando siamo andati al cimitero ci siamo accorti che i ladri erano tornati e avevano provato a scardinare anche le altre piastre ma non sono riusciti".
I furti nei cimiteri si stanno moltiplicando e nel mirino dei ladri finiscono rame, ottone e altri metalli sono sempre più ‘ricercati’ dai malviventi.
Qualche giorno fa, al cimitero di Sassuolo sono spariti alcuni crocifissi di ottone dalle tombe.
Leggi anche: Bomporto, aree inagibili al cimitero di Sorbara: per i lavori bisognerà attendere
- Caro affitti: a Modena 506 euro per una stanza
- La Guardia di Finanza scopre influencer che ha evaso 300mila euro
- Cispadana, il Coordinamento No Autostrada: "Bene che ne se parli anche a Ferrara"
- Bomporto, finalmente terminati i lavori della palestra comunale
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- Giallo di via Stufler a Modena, la criminologa Bruzzone: "La morte di Marangio potrebbe essere un suicidio assistito"
- Carpi, tanti fedeli alla messa e alla processione presiedute dal Vescovo per la solennità dell’Assunzione di Maria
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta