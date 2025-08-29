Finisce con l’auto contro una vetrina, 77enne grave a Finale Emilia
FINALE EMILIA - Momenti di grande agitazione giovedi mattina, 28 agosto, a Finale Emilia, lungo viale Stazione: una donna di 77 anni è rimasta ferita dopo essere uscita di strada con la sua auto. L’impatto è stato violento e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi.
La ricostruzione dei fatti
Secondo le prime informazioni, l’episodio è avvenuto poco dopo le 9. La pensionata era al volante di una piccola utilitaria quando ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro un muretto e urtando anche la vetrina di un ristorante. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’accaduto. La causa del sinistro potrebbe essere un malore improvviso che l’ha colta mentre guidava, ipotesi sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Finale, chiamati anche a gestire la circolazione nella zona e ad effettuare i rilievi.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
Subito è scattato l’allarme: un’ambulanza è arrivata sul posto e, poco dopo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata assistita dai sanitari direttamente sul luogo dell’incidente e, considerata la gravità della situazione, trasferita in codice tre all’ospedale di Baggiovara.
Le condizioni della 77enne
In un primo momento si era temuto per la sua vita, ma dopo gli accertamenti i medici hanno stabilito una prognosi di circa trenta giorni. La donna ha riportato diverse fratture e rimarrà ricoverata alcuni giorni per ulteriori controlli e monitoraggio.
