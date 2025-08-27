Irene Grandi fa il tutto esaurito a Bondeno

Non ci sono più biglietti disponibili per Irene Grandi a Bondeno: la cantautrice, ospite più attesa della quinta edizione di Scorre – il Festival, si esibirà la sera di domenica 7 settembre in Piazza Garibaldi. Milleseicento biglietti sono stati distribuiti in pochi giorni: «Di fatto, contando le giornate di apertura della biglietteria, Irene Grandi ha fatto segnare il “tutto esaurito” in meno di venti ore – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Siamo contenti che ancora una volta la comunità locale abbia apprezzato la scelta di un palinsesto ricco di musica, arte e cultura, che vede come ciliegina sulla torta un’artista di fama nazionale all’apice della propria carriera. Con Irene Grandi salgono a sei i “sold out” in cinque edizioni del festival – fa notare il primo cittadino –: prima di lei, a Bondeno questi numeri erano stati raggiunti con gli spettacoli di Arisa, Noemi, Giuseppe Giacobazzi, Giusy Ferreri e Raf. Non vediamo l’ora di festeggiare assieme alla cantautrice i suoi trent’anni di carriera in una serata che si preannuncia imperdibile e che contribuirà a valorizzare il territorio».

D’ora in avanti, quindi, chi telefonerà per i biglietti dello spettacolo di Irene Grandi verrà inserito in una apposita lista d’attesa che, in ordine cronologico, soddisferà le richieste qualora si verifichino rinunce ai biglietti. Ma anche l’appuntamento dedicato alla comicità sta facendo segnare numeri ragguardevoli: il cabarettista bolognese Vito, volto di punta di Gambero Rosso Channel, ha già raggiunto le mille prenotazioni per quello che sarà un esilarante monologo sul moderno e stravagante rapporto fra l’uomo e il piano cottura. «In molti stanno chiedendo informazioni anche per il concerto all’alba della domenica mattina – chiarisce l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –: il Michele Bianchi Duo si esibirà alla Rocca di Stellata a partire dalle 6.45 del mattino con un concerto di chitarra e contrabbasso, e a seguire si terrà una ricca colazione offerta a tutti i presenti da consumare dentro alla struttura in cui saranno peraltro visibili le mostre fotografiche di Lauro Casoni e William Zanca».

Invece, non è richiesta la prenotazione per sabato 6 settembre, in cui il pubblico in Piazza Garibaldi potrà divertirsi ballando con le più iconiche canzoni degli anni ’90 e 2000 durante lo spettacolo We Love 2000.