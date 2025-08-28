La casa residenza Cisa di Mirandola saluta l’estate con una grigliata
Un momento di festa tra ospiti, famiglie e operatori, nel segno della condivisione e della cura
Una bellissima serata di convivialità e relazioni quella vissuta presso il Casa Residenza Cisa di Mirandola, in occasione della tradizionale grigliata di fine estate dedicata agli ospiti della struttura, ai loro familiari e agli operatori che quotidianamente se ne prendono cura.
Oltre un centinaio di persone a tavola insieme per un momento autentico di condivisione, tra gnocco fritto, risate e un’ottima grigliata offerta dal Principato di Franciacorta, che come da tradizione ha voluto contribuire a rendere ancora più speciale l’iniziativa.
Un’occasione per celebrare il valore delle esperienze vissute insieme e rafforzare quel legame affettivo e umano che unisce ospiti, famiglie e personale della struttura. Alla serata hanno preso parte anche le Istituzioni, con la presenza del Sindaco di Mirandola Letizia Budri, dell’Assessore alle Pari Opportunità Lisa Secchia e del Presidente di ASP “Comuni Modenesi Area Nord” Stefano Paltrinieri, a testimonianza dell’attenzione costante verso il benessere delle persone più fragili.
Un grazie sentito, da parte dell'Amministrazione Comunale, a tutto il personale della Casa Residenza Cisa, ai volontari, al Principato di Franciacorta e al suo Presidente Daniele Tarter per aver contribuito alla perfetta riuscita di questo prezioso momento di festa e comunità.
- La casa residenza Cisa di Mirandola saluta l'estate con una grigliata
- Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
- Cinque milioni di euro di sospetta evasione, nei guai imprenditore modenese
- Modenese perde un milione di euro credendo di aver investito in criptovalute
- Bastiglia in festa con la Sagra di San Clemente. Dal 6 all'8 settembre
- Sabato 13 settembre 47° Gran Premio Sagra di Cividale: tra sport, tradizione e identità locale
- Aggressione al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, colpito il personale sanitario e gli agenti con calci, gomitate e pugni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti