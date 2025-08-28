La casa residenza Cisa di Mirandola saluta l’estate con una grigliata

Un momento di festa tra ospiti, famiglie e operatori, nel segno della condivisione e della cura

Una bellissima serata di convivialità e relazioni quella vissuta presso il Casa Residenza Cisa di Mirandola, in occasione della tradizionale grigliata di fine estate dedicata agli ospiti della struttura, ai loro familiari e agli operatori che quotidianamente se ne prendono cura.

Oltre un centinaio di persone a tavola insieme per un momento autentico di condivisione, tra gnocco fritto, risate e un’ottima grigliata offerta dal Principato di Franciacorta, che come da tradizione ha voluto contribuire a rendere ancora più speciale l’iniziativa.

Un’occasione per celebrare il valore delle esperienze vissute insieme e rafforzare quel legame affettivo e umano che unisce ospiti, famiglie e personale della struttura. Alla serata hanno preso parte anche le Istituzioni, con la presenza del Sindaco di Mirandola Letizia Budri, dell’Assessore alle Pari Opportunità Lisa Secchia e del Presidente di ASP “Comuni Modenesi Area Nord” Stefano Paltrinieri, a testimonianza dell’attenzione costante verso il benessere delle persone più fragili.

Un grazie sentito, da parte dell'Amministrazione Comunale, a tutto il personale della Casa Residenza Cisa, ai volontari, al Principato di Franciacorta e al suo Presidente Daniele Tarter per aver contribuito alla perfetta riuscita di questo prezioso momento di festa e comunità.