"Le Meraviglie del Fiume": un cammino di otto tappe alla scoperta del fiume Secchia. Un viaggio tra natura, storia e cultura che attraverserà anche Novi di Modena.

Il percorso ricalcherà il tratto della Via Romea Imperiale che costeggia l'alveo del fiume Secchia. Partendo da Concordia per arrivare, al termine dell’ultima tappa a Serramazzoni. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Via Romea Germanica Imperiale APS, con il patrocinio di Federcammini ed in collaborazione con tutti i comuni attraversati dal tracciato.

Saranno otto le tappe in programma, suddivise in quattro weekend consecutivi a partire da sabato 6 settembre. Un percorso accessibile a tutti, che permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze del territorio in cui viviamo. Sia dal lato naturalistico, durante gli spostamenti, che da quello storico-culturale, con visite a musei, chiese, parchi e monumenti storici.

Le prime due tappe interesseranno Novi di Modena. Il 6 settembre, la tappa inaugurale, partirà da Concordia per arrivare dopo un percorso di 12 km lungo l’argine del fiume Secchia, a Rovereto s/S. I partecipanti potranno recuperare le energie al pranzo organizzato dalla parrocchia. Nel pomeriggio invece sono previste una visita alla chiesa ed all’acetaia comunale inaugurata lo scorso anno e situata nel sottotetto dello storico palazzo della Delegazione Municipale. Per chi volesse sarà possibile anche trascorrere la notte presso la Polisportiva Roveretana.



Il giorno seguente, per la seconda tappa, si ripartirà da Rovereto s/S in direzione del campo di concentramento di Fossoli per una visita guidata, per poi arrivare a Carpi. Attraversando le magnifiche zone di campagna che collegano le due località.



“Questa iniziativa è un'occasione straordinaria per immergersi nella natura e nella cultura del nostro territorio, promuovendo un turismo lento e sostenibile” dichiara l’assessora Susanna Bacchelli “Il cammino ci permette di connetterci con la storia ed il paesaggio, valorizzando le meraviglie che le nostre terre hanno da offrire.”

“E’ importante sfruttare questi eventi per dare risalto alla Via Romea Imperiale” prosegue il vicesindaco Mauro Fabbri “il suo passaggio all’interno dei confini comunali costituisce una grande opportunità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio dando visibilità alle attività locali. Per questo motivo l’Amministrazione collabora costantemente con l’Associazione e gli altri enti interessati al fine di garantire la sua piena fruibilità e valorizzazione”

Si può partecipare ad una sola tappa, a più tappe o a tutto il programma, specificandolo al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni terminano il 31 agosto. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del comune di Novi di Modena.