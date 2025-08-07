Lo speronano in tangenziale a Modena, appello della famiglia per cercare il pirata della strada. Occorrono i testimoni per capire la dinamica dell'incidente in cui un ragazzo ha rischiato di morire dopo essere stato colpito da un furgone. L'incidente è avvenuto sulla tangenziale Modena-Sassuolo e ha coinvolto il 24enne Clifford Laonio, che stava tornando a casa dopo una serata con amici alla guida del suo Nissan Juke. Intorno alle 6 di domenica 3 agosto, mentre percorreva la strada in direzione Casinalbo, un furgone bianco lo ha speronato da dietro, facendolo capovolgere nel fosso. Stordito, Clifford si è rialzato e, aiutato da due ragazzi, ha ricevuto soccorso prima di essere portato in ospedale.

La sua auto è stata distrutta. Il conducente del furgone, che non si è fermato, si è dileguato e le autorità stanno indagando. La famiglia di Clifford ha lanciato un appello sui social per aiutare a identificare il responsabile.

Scrive la cugina sui social:

MIO CUGINO È STATO TAMPONATO, HA GIRATO E RIGIRATO PIU VOLTE FINO A SBATTERE SUL GUARD RAIL E CON UN VOLO FINIRE DENTRO AL FOSSO! perdendo i sensi e risvegliandosi per miracolo grazie all olio del motore che gli spruzzava addosso! è Stato un miracolo che ne sia uscito con solo qualche livido e graffio. MA ORA PARLIAMO DI QUELL "ESSERE" che in tutta questa scena ha avuto il coraggio di fuggirsene, tu ti rendi conto che in quell auto c era il FIGLIO di qualcuno, ci poteva essere IL PADRE di qualcuno, o poteva esserci un BAMBINO come passegero grandissima testa di ****!!! ???erano le 6 del mattino dove dovevi andare ai 150 in tangenziale ???sara stato che avevi bevuto ed e per quello che non ti sei fermato?? ma da quando la salvezza di una VITA UMANA, non è piu una ragione valida per mettere da parte superificialita e ignoranza? perche non e stato un incidente da poco eh.. ripeto : è un miracolo che sia vivo.