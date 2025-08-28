Maltempo a Milano Marittima, almeno 320 alberi caduti: il reportage della nostra fotografa Roberta Mulinazzi

Alla conta degli alberi andranno aggiunte le piante cadute nella pineta di Milano Marittima, per la quale non è possibile allo stato attuale fornire una stima numerica. Sono in corso da parte dei tecnici comunali le verifiche di stabilità delle piante pubbliche ancora in piedi ed eventuali abbattimenti successivi.

Anche i privati stanno procedendo in tal senso. Le operazioni di taglio e sgombero hanno coinvolto complessivamente circa 160 persone e 60 mezzi d’opera, comprese gru e mezzi speciali. Ad oggi risultano coinvolti nella caduta di alberi pubblici 85 autoveicoli.