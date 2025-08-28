Maltempo a Milano Marittima, almeno 320 alberi caduti: il reportage della nostra fotografa Roberta Mulinazzi
CERVIA (RA) - Dopo il nubifragio del 24 agosto che ha colpito Milano Marittima, il Comune di Cervia ha dato alcuni numeri provvisori dei danni.
Si stimano circa 320 le piante crollate nel centro urbano e 85 automobili danneggiate dalla caduta dei soli alberi pubblici.
Da parte di Hera sono stati fatti otto interventi complessi di ripristino della rete gas, 18 su tratti di rete della pubblica illuminazione. A Cervia hanno operato giornalmente 40 vigili del fuoco con 16 mezzi, dando risposta a 142 interventi su 150 richieste pervenute. Circa cinquanta i volontari, 238 gli interventi della polizia locale, in campo nei primi tre giorni con 53 pattuglie e 120 agenti.
Danni ingenti, come documentato dalla nostra fotografa Roberta Mulinazzi.
