Nubifragio su Milano Marittima, venti fino a 122 km/h, alberi sulle auto e stabilimenti balneari danneggiati. Treni sospesi

Alluvioni, alberi abbattuti e danni alle strutture balneari causati da una violenta ondata di maltempo con forti raffiche di vento hanno interessato la Romagna all’alba. Si sono registrati venti fino a 122 km/h, e sono stati 75 millimetri di pioggia caduti accompagnati da chicchi di grandine di medie dimensioni.



"Il temporale delle 4.30, caratterizzato da vento intenso e precipitazioni abbondanti, ha provocato allagamenti in alcune vie e la caduta di diversi alberi a Milano Marittima," ha comunicato il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, attraverso un post sui social. Attualmente è in corso un monitoraggio continuo del territorio e si consiglia la massima prudenza negli spostamenti.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Rimini-Ravenna, la circolazione è stata sospesa dalle 6 del mattino tra Rimini e Igea Marina a causa dei danni provocati dal maltempo. Sono in corso interventi da parte dei tecnici di Rfi per ripristinare la situazione.

Il sindaco di Cervia ha rassicurato: "Non ci sono state vittime nonostante la forza dell’evento, che ha colpito in particolare Milano Marittima. Abbiamo immediatamente disposto la chiusura della pineta, attivato il centro operativo comunale (Coc) e stiamo lavorando per ripristinare quanto prima la viabilità."

Missiroli ha inoltre aggiunto: "Stiamo lavorando con la protezione civile e i vigili del fuoco. A breve effettuerò un sopralluogo a Milano Marittima per valutare i danni e accelerare le operazioni di messa in sicurezza, per tornare alla normalità nel minor tempo possibile."

QUI CESENATICO

Problemi si registrano anche altrove in Romagna.

I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena stanno intervenendo nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. Interventi per piante cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio a Cesenatico, allagamenti di sottopassi e garage interrati.

QUI RIMINI

Nel Riminese danni pesanti a Igea Marina, Bellaria, Rimini, con cumulate di pioggia fino a 75mm (su Rimini). Nel riminense, dove sono giunti rinforzi anche dai comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all'altezza di Bellaria-Igea Marina. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

"Prima di mettersi in viaggio verso la riviera romagnola informarsi bene sulla situazione della zona scelta purché tante strade risultano chiuse, sottopassi ancora allagati, diverse strade bloccate da alberi caduti. A Riccione diverse zone senza elettricità”, avverte Emilia-Romagna meteo. “In tutte le località si è al lavoro per ripristinare il tutto il più velocemente possibile, quindi se diretti verso le zone più colpite aspettare almeno qualche ora per non trovarsi bloccati nel traffico”.