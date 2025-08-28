Modenese perde un milione di euro credendo di aver investito in criptovalute
Un’anziana donna modenese ha perso quasi un milione di euro credendo di aver investito in criptovalute e di ottenere grandi profitti, ma si è trattato in realtà di una truffa ben orchestrata. La vicenda si è protratta per cinque mesi, dal dicembre 2024 fino a maggio di quest’anno, durante i quali la donna ha effettuato 25 bonifici a iban situati in Svezia, Lussemburgo e Danimarca, per un totale di circa 974.130 euro. Quando si è resa conto di essere stata ingannata, si è rivolta al Codacons di Modena nel tentativo di recuperare la somma perduta.
Le truffe di questo tipo sono sempre più frequenti e sofisticate, come spiegano dalla polizia postale. Solitamente, tutto inizia con una chiamata telefonica o un messaggio sui social da parte di un sedicente consulente finanziario che propone di investire piccole cifre, tra 150 e 250 euro, in una piattaforma dedicata alle criptovalute. Se la vittima si lascia convincere e investe, pochi giorni dopo riceve un’altra telefonata in cui si afferma che la somma investita è già raddoppiata, spingendo così la persona a investire somme più consistenti.
Nel caso della signora modenese, la truffa è proseguita per quasi cinque mesi, durante i quali ha effettuato numerosi bonifici verso conti all’estero, sperando di ottenere un ritorno economico che invece si è rivelato inesistente. Le associazioni dei consumatori, di fronte a questi schemi fraudolenti, chiedono alle banche di adottare protocolli di allerta più efficaci, per avvisare i clienti in modo preventivo e proteggere così i risparmi degli utenti.
- La casa residenza Cisa di Mirandola saluta l'estate con una grigliata
- Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
- Cinque milioni di euro di sospetta evasione, nei guai imprenditore modenese
- Modenese perde un milione di euro credendo di aver investito in criptovalute
- Bastiglia in festa con la Sagra di San Clemente. Dal 6 all'8 settembre
- Sabato 13 settembre 47° Gran Premio Sagra di Cividale: tra sport, tradizione e identità locale
- Aggressione al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, colpito il personale sanitario e gli agenti con calci, gomitate e pugni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti