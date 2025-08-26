Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi. Si legge in una nota a firma del vice segretario vicario regionale in Emilia Romagna della Democrazia Cristiana, Giorgio Cavazzoli:
Una Piazza Martiri VIVA, non come oggi. SI tratta di una fotografia di qualche anno or sono, non solo perché in “bianco-nero” ma soprattutto lo si capisce guardando le autovetture e le motociclette parcheggiate.
La fotografia non è stata “postata” a caso, noi della DC riteniamo che aprire al parcheggio la “fetta” centrale della piazza dei dei Martiri di Carpi consentirebbe alla Piazza stessa di rinascere. Oggi girando durante il giorno si vede una DESOLAZIONE unica. Certo che pensare di interloquire con l’amministrazione della Città sul tema, quando si sa benissimo che l’obiettivo è quello allargare la ZTL . . . diventa difficile. Ma abbiamo notato che un settimanale di Carpi ha pubblicato un intervento di Vannis Marchi, ex “LiuJo”, il quale propone di riaprire almeno nei mesi invernali, la piazza al traffico. Noi riteniamo che sarebbe profittevole non solo per i commercianti del Centro, ma per ridare VITA alla città riaprire al traffico tutti i giorni, magari con delle segnaletiche di VARCO ATTIVO O NON ATTIVO come a Castelfranco Emilia.
Il centro della città di Carpi sta diventando un luogo per i soli abitanti extracomunitari, nei confronti dei quali non abbiamo alcun problema di accoglienza, ma se le ed i carpigiano non vengono in centro ci sarà un motivo, il primo è legato alla mancanza di parcheggi.
Quindi bene l’invito di Marchi, speriamo che il Sindaco raccolga la proposta e ridia VITA al centro della città di Carpi.
- Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
- Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
- A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
- Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
- Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
- Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto
- Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d’infanzia e nidi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti