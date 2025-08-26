Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi. Si legge in una nota a firma del vice segretario vicario regionale in Emilia Romagna della Democrazia Cristiana, Giorgio Cavazzoli:

Una Piazza Martiri VIVA, non come oggi. SI tratta di una fotografia di qualche anno or sono, non solo perché in “bianco-nero” ma soprattutto lo si capisce guardando le autovetture e le motociclette parcheggiate.

La fotografia non è stata “postata” a caso, noi della DC riteniamo che aprire al parcheggio la “fetta” centrale della piazza dei dei Martiri di Carpi consentirebbe alla Piazza stessa di rinascere. Oggi girando durante il giorno si vede una DESOLAZIONE unica. Certo che pensare di interloquire con l’amministrazione della Città sul tema, quando si sa benissimo che l’obiettivo è quello allargare la ZTL . . . diventa difficile. Ma abbiamo notato che un settimanale di Carpi ha pubblicato un intervento di Vannis Marchi, ex “LiuJo”, il quale propone di riaprire almeno nei mesi invernali, la piazza al traffico. Noi riteniamo che sarebbe profittevole non solo per i commercianti del Centro, ma per ridare VITA alla città riaprire al traffico tutti i giorni, magari con delle segnaletiche di VARCO ATTIVO O NON ATTIVO come a Castelfranco Emilia.

Il centro della città di Carpi sta diventando un luogo per i soli abitanti extracomunitari, nei confronti dei quali non abbiamo alcun problema di accoglienza, ma se le ed i carpigiano non vengono in centro ci sarà un motivo, il primo è legato alla mancanza di parcheggi.

Quindi bene l’invito di Marchi, speriamo che il Sindaco raccolga la proposta e ridia VITA al centro della città di Carpi.