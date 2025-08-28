“Riportando tutto a casa”: il 29 agosto Cisco in concerto alla Festa provinciale dell’unità di Modena

Trent’anni di storia racchiusi in un concerto: questo è Riportando tutto a casa, che vedrà Stefano Cisco Bellotti calcare il palco dell’Arena Left della Festa provinciale dell’unità di Modena venerdì 29 agosto alle ore 21.30. Un concerto imperdibile, un’ottima occasione per fare festa, cantare e ballare insieme le canzoni storiche dei primi album dei MCR insieme ai musicisti che le hanno create e realizzate .

Per quanto riguarda gli incontri all’Agorà ‘Aude Pacchioni’, invece, alle ore 19.30 sarà presentato il libro ‘L’ultima domenica del PCI’, di Walter Dondi. Nella sonnacchiosa domenica del 12 novembre 1989 c’è un solo giornalista di turno nella redazione bolognese dell’Unità, ed è proprio Dondi. Il Muro di Berlino è crollato da tre giorni e una telefonata annuncia la visita improvvisa del segretario Achille Occhetto alla commemorazione di una battaglia partigiana. Il resto è la storia di una semplice domanda: il PCI cambierà nome? La ricostruzione di una giornata memorabile e concitata nel giornale del più grande partito comunista dell’Occidente. A dialogare con l’autore, nell’incontro condotto dal giornalista e scrittore Roberto Franchini, anche il presidente Fondazione Berlinguer Ugo Sposetti, Werther Cigarini, già segretario provinciale PCI Modena e il deputato Pd Stefano Vaccari. L’incontro è promosso in collaborazione con la Fondazione Modena2007.

Alle ore 21.00 un’altra presentazione, quella del libro ‘La dieta mediatica. Come sopravvivere al cambiamento mediatico, nutrire meglio il nostro cervello e vivere felici’. A confrontarsi con l’autore, Filippo Solibello, il sindaco di Medolla Filippo Calciolari, la vicesindaca di Concordia sulla Secchia Katia Pedrazzoli, il segretario regionale dei Giovani Democratici Filippo Simeone. Condurrà l’incontro la giornalista Paola Ducci.

Alle ore 21.30 prenderà avvio anche la terza serata dei Diari di Viaggio, dedicati stavolta all’India, e presentati da Giuliano Bandieri.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

Per informazioni: 353.4722569 e sul sito www.pdmodena.it