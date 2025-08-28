Sabato 13 settembre 47° Gran Premio Sagra di Cividale: tra sport, tradizione e identità locale

Sabato 13 settembre 2025 le strade di Cividale di Mirandola torneranno a popolarsi di passione sportiva, entusiasmo e memoria condivisa in occasione del 47° Gran Premio della Sagra, una delle competizioni ciclistiche amatoriali più longeve del territorio modenese. Organizzata quest’anno con particolare impegno dall’ASD APS Cicloclub Estense, che guida l’evento, in collaborazione con il G.S. Cicloamatori Mirandola, il Comitato Sagra di Cividale e con il patrocinio del Comune di Mirandola, della Provincia di Modena e della Regione Emilia-Romagna, la gara rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo ma anche un momento di forte identità comunitaria.

“Per noi è un onore e una responsabilità curare l’organizzazione di una manifestazione che appartiene alla memoria sportiva della nostra terra”, dichiarano i dirigenti del Cicloclub Estense, sottolineando l’impegno per mantenere viva la tradizione con uno sguardo sempre attento all’inclusione e alla qualità logistica. Il percorso, come da tradizione, si snoda in un circuito cittadino da circa 7 chilometri, da ripetere più volte in base alla categoria. Il ritrovo è fissato presso il Circolo ANSPI “Il Borghetto” in viale Gramsci, da cui prenderanno il via le tre partenze previste per le diverse fasce d’età e livelli agonistici. La manifestazione è aperta a tutti gli enti sportivi convenzionati e prevede premi per ogni categoria, compreso il simbolico mezzo prosciutto destinato ai vincitori, a sottolineare il tono conviviale che accompagna l’evento. I Cicloamatori Mirandola, orgogliosi della continuità dell’iniziativa, affermano: “Quarantasette edizioni non sono solo un numero: sono la prova che il legame tra ciclismo, territorio e comunità è ancora fortissimo”. Il Gran Premio non è semplicemente una competizione, ma un rito collettivo che continua a rinnovarsi, radicato nel tessuto sociale della frazione di Cividale. Anche quest’anno l’invito è rivolto non solo agli atleti, ma a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare, tifare, e condividere un pomeriggio all’insegna dello sport e della socialità. In un’epoca in cui le tradizioni locali rischiano di scomparire, questa gara dimostra come lo sport possa ancora essere uno strumento di coesione e di memoria viva.

Guido Zaccarelli

AS – ASD Cicloamatori Mirandola