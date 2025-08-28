Sabato 13 settembre 47° Gran Premio Sagra di Cividale: tra sport, tradizione e identità locale
Sabato 13 settembre 2025 le strade di Cividale di Mirandola torneranno a popolarsi di passione sportiva, entusiasmo e memoria condivisa in occasione del 47° Gran Premio della Sagra, una delle competizioni ciclistiche amatoriali più longeve del territorio modenese. Organizzata quest’anno con particolare impegno dall’ASD APS Cicloclub Estense, che guida l’evento, in collaborazione con il G.S. Cicloamatori Mirandola, il Comitato Sagra di Cividale e con il patrocinio del Comune di Mirandola, della Provincia di Modena e della Regione Emilia-Romagna, la gara rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo ma anche un momento di forte identità comunitaria.
“Per noi è un onore e una responsabilità curare l’organizzazione di una manifestazione che appartiene alla memoria sportiva della nostra terra”, dichiarano i dirigenti del Cicloclub Estense, sottolineando l’impegno per mantenere viva la tradizione con uno sguardo sempre attento all’inclusione e alla qualità logistica. Il percorso, come da tradizione, si snoda in un circuito cittadino da circa 7 chilometri, da ripetere più volte in base alla categoria. Il ritrovo è fissato presso il Circolo ANSPI “Il Borghetto” in viale Gramsci, da cui prenderanno il via le tre partenze previste per le diverse fasce d’età e livelli agonistici. La manifestazione è aperta a tutti gli enti sportivi convenzionati e prevede premi per ogni categoria, compreso il simbolico mezzo prosciutto destinato ai vincitori, a sottolineare il tono conviviale che accompagna l’evento. I Cicloamatori Mirandola, orgogliosi della continuità dell’iniziativa, affermano: “Quarantasette edizioni non sono solo un numero: sono la prova che il legame tra ciclismo, territorio e comunità è ancora fortissimo”. Il Gran Premio non è semplicemente una competizione, ma un rito collettivo che continua a rinnovarsi, radicato nel tessuto sociale della frazione di Cividale. Anche quest’anno l’invito è rivolto non solo agli atleti, ma a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare, tifare, e condividere un pomeriggio all’insegna dello sport e della socialità. In un’epoca in cui le tradizioni locali rischiano di scomparire, questa gara dimostra come lo sport possa ancora essere uno strumento di coesione e di memoria viva.
Guido Zaccarelli
AS – ASD Cicloamatori Mirandola
- Bastiglia in festa con la Sagra di San Clemente. Dal 6 all'8 settembre
- Sabato 13 settembre 47° Gran Premio Sagra di Cividale: tra sport, tradizione e identità locale
- Aggressione al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, colpito il personale sanitario e gli agenti con calci, gomitate e pugni
- Venerdì parte la Fiera di San Felice: gastronomia, tombola, musica ed eventi fino a 1° settembre - IL PROGRAMMA
- "Riportando tutto a casa": il 29 agosto Cisco in concerto alla Festa provinciale dell’unità di Modena
- “Qua non prendiamo bambini”: modenesi respinti allo stabilimento balneare di Milano Marittima
- Esce per una passeggiata e muore a causa di uno choc anafilattico provocato da una puntura di insetto
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti