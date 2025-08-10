Spruzzano spray urticante al centro commerciale, intossicata una bambina

Panico nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del centro commerciale ’La Rotonda’, situato in strada Morane a Modena. Un gruppo di adolescenti ha spruzzato spray al peperoncino vicino all’area giochi per bambini, provocando un immediato stato di emergenza tra i presenti.

Le guardie di sicurezza, prontamente intervenute, hanno evacuato l’area, mentre sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e le forze dell’ordine.

Al momento, non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto: non si sa con certezza se uno dei minori coinvolti abbia usato lo spray dopo una lite, anche se l’atto grave – purtroppo non raro nel contesto locale – ha suscitato forte paura tra i visitatori del centro commerciale, oltre a causare malesseri tra coloro che si trovavano nella zona.

Tra le persone che hanno manifestato sintomi, si conta anche una bambina di 6 anni che, a causa dell’intossicazione da sostanza irritante, è stata trasferita in ospedale per approfondimenti medici.

Anche una delle commercianti presenti nelle vicinanze ha riferito di aver avvertito i effetti del vaporizzatore: “Sono convinta che siano stati i ragazzini. Spesso ci sono gruppi di minorenni qui, soprattutto nella zona ristorazione. Sembrerebbe che siano usciti di corsa e abbiano spruzzato la sostanza dopo una lite – spiega – abbiamo sentito le grida, ma non siamo riusciti a vederli in tempo. Le persone hanno iniziato a tossire e io stessa mi sono sentita male”.

La bambina, che ha respirato il prodotto irritante, è stata immediatamente trasportata in ospedale, mentre gli altri presenti hanno preferito rifiutare il ricovero.

Un testimone racconta alla stampa locale di aver sentito una lite tra alcuni giovani, probabilmente minorenni, che discutevano con un uomo più anziano. Pochi minuti dopo, l’aria nella zona dei bambini è diventata irrespirabile, e tutti hanno iniziato a tossire. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente. La guardia giurata li ha fatti uscire e, fuori, circa quaranta persone si sono riversate, anche se solo la bimba è stata portata via in ambulanza. Dopo circa trenta minuti, l’ingresso è stato riaperto.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili di questo gesto grave. Le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale saranno certamente determinanti per ricostruire l’accaduto e individuare gli autori.

LEGGI ANCHE

Spruzzano spray al peperoncino al luna park di Ravarino: paura, malori e uno svenimento

Spray urticante sul bus, panico alla stazione delle corriere di Modena