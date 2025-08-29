Temporale nel modenese, danni per alberi caduti e coperture rovinate

Il temporale che si è abbattuto dalla tarda serata di ieri giovedì 28 agosto e nella notte, ha portato diverse richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati circa una trentina di interventi in provincia, in particolare in zone dell'alta montagna ma anche nella città di Modena, principalmente per alberi e rami caduti e coperture danneggiate dal forte vento. Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza.