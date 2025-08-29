Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino.

Dal bisturi alla tv ✨

Chi l’avrebbe detto che una finalese sarebbe finita per sei sere di seguito nei salotti degli italiani? O che tre infermieri sarebbero finiti sul palco di Reazione a catena? È successo a Martina Savino, 31 anni, giovane di Finale Emilia che lavora in sala operatoria pediatrica al Sant’Orsola di Bologna, insieme ai colleghi-amici Marco Piazzolla e Lucia De Meo. Il trio ha fatto sognare il pubblico arrivando in finale per sei puntate consecutive. «È stato bellissimo – hanno raccontato – non per la vittoria in sé, ma per il divertimento».

L’idea nata per gioco 🎲

Tutto comincia quasi per scherzo: durante le pause in ospedale, i tre si allenavano con il gioco dell’“Intesa vincente”. Ci si divertiva così tanto che hanno pensato di provarci. Detto fatto: candidatura inviata, provino superato a Bologna, e poi la grande avventura negli studi Rai di Napoli, a partire dal 23 luglio.

Colleghi… ma anche super-tifosi 👏

Prima di partire, i tre hanno avvisato i superiori e chi lavora con loro: c’era bisogno di coprire i turni in ospedale. Risultato? Nessun problema, anzi: i colleghi sono stati i loro primi fan.

Un nome da ridere: “I ferri vecchi” 🛠️

Il soprannome scelto per la squadra strappa un sorriso: i tre sono proprio infermieri ferristi e, in reparto, i più “esperti” del gruppo. Ecvo spiegsto il giovo di parole: così è nato “I ferri vecchi”. Un nome che ha portato bene, perché li ha accompagnati fino alle finali.

Che botta di adrenalina 💸

Nelle sei serate arrivate fino alla fine, trasmesse in questi giorni, il colpaccio è arrivato una volta: 28.500 euro vinti. «È stato un momento pazzesco», rievocano oggi.

Guardarsi da casa: ancora emozioni 📺

E non è finita lì: rivivere le puntate sul divano, davanti alla tv, ha fatto riaffiorare tutte le sensazioni, la stessa ansia ma anche la stessa felicità.