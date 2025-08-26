Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
26 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Altri Comuni > Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

|26 Agosto 2025 | Altri Comuni

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione dei treni fra Bologna e Sasso Marconi e fra Bologna e Vignola. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, eseguiti fra il 18 e il 25 agosto. Fine delle modifiche anche al servizio sulla tratta Bologna – Venezia, con i treni regionali, temporaneamente attestati a Bologna piazzale Arcoveggio, che da oggi effettuano nuovamente servizio ai binari centrali.

 

L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili. Circa 60 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici che sono stati impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 15 mezzi d’opera

 

Quella appena conclusa è una delle fasi di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte, lungo circa 30 metri e largo 70, su cui corrono 15 binari. Le fasi successive sono in programma per il 2026, 2027 e 2028, per un investimento complessivo di circa 5.6 milioni di euro (di cui 1.4 milioni per i lavori appena completati).

 

Proseguono intanto i lavori di RFI per il potenziamento infrastrutturale della linea Porrettana fra le stazioni di Sasso Marconi e Porretta Terme, con riapertura dell’intera linea il 3 settembre.

Ultim’ora

Notizie del giorno

A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
Lavori in corso
A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
Trasporto pubblico
Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili.
In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
Cronaca
In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
L’uomo, di nazionalità francese, non riusciva a orientarsi e, anche a causa della barriera linguistica, non era stato possibile interagire con lui, né risalire immediatamente a eventuali contatti utili.
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
I dati
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
Il numero riguarda i casi accertati. Ma non si può avere contezza di tutti coloro che sono asintomatici. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
La rassegna
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre c'è un ricco programma di 27 appuntamenti che attraversano i confini della cinematografia per intrecciarsi con il teatro, la letteratura, la psicologia, le arti visive e la musica.
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
In piazza
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
Gli appassionati sanno che i Mandolin’ Brothers rappresentano più di una semplice band: sono un vero e proprio capitolo della musica dal vivo in Italia. Con oltre quarant’anni di attività, hanno suonato nei principali club, effettuato tour negli Stati Uniti e partecipato a importanti festival blues sia italiani sia europei.
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Vestiti, usciamo
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Riondino porta in scena i personaggi e le storie dell’Orlando Furioso, capolavoro della letteratura epico-cavalleresca del Cinquecento italiano. Con l’affabilità di un abile cantastorie, l’attore fiorentino riporta in vita il racconto epico di Ludovico Ariosto, di cui è fine conoscitore, combinando in modo originale recitazione, musica e performance teatrale.
La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso "Veleno". Anche in memoria di don Giorgio Govoni
L'appuntamento
La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso "Veleno". Anche in memoria di don Giorgio Govoni
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, intende ricordare anche don Giorgio Govoni nel 25° anniversario della morte.
Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
Salute
Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
Oltre alla visita le partecipanti riceveranno materiale informativo dedicato e gadget gratuiti per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita.
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Da sapere
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Il lupo è in espansione su tutto il territorio nazionale da quasi mezzo secolo, dopo aver sfiorato l’estinzione negli anni ’70
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Vestiti, usciamo
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Dal 3 all’8 settembre.
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Da sapere
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Per i genitori basterà recarsi dai rivenditori autorizzati e prenotare con il codice fiscale dell’alunno.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Russia, è crisi carburanti dopo raid Ucraina a raffinerie: isole Kurili senza benzina
Russia, è crisi carburanti dopo raid Ucraina a raffinerie: isole Kurili senza benzina
Bianca Balti, un anno dalla diagnosi di tumore: "Ora conosco il valore della vita"
Bianca Balti, un anno dalla diagnosi di tumore: "Ora conosco il valore della vita"
Dazi Usa-Cina, Trump minaccia "tariffe del 200%": negoziatore Pechino vola a Washington
Dazi Usa-Cina, Trump minaccia "tariffe del 200%": negoziatore Pechino vola a Washington
Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino
Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv
Botulino, sequestrati dai Nas oltre 600 kg di conserve e succhi a rischio
Botulino, sequestrati dai Nas oltre 600 kg di conserve e succhi a rischio
Meeting Rimini, Engineering: Ia e tecnologie per transizione energetica efficace e sostenibile
Meeting Rimini, Engineering: Ia e tecnologie per transizione energetica efficace e sostenibile
Sinner, oggi esordio con Kopriva agli Us Open: Jannik sorride nell'ultimo allenamento con Safiullin
Sinner, oggi esordio con Kopriva agli Us Open: Jannik sorride nell'ultimo allenamento con Safiullin
Gaza divide il Lido, nasce 'Venice for Israel' in risposa a 'Venice for Palestine'
Gaza divide il Lido, nasce 'Venice for Israel' in risposa a 'Venice for Palestine'
Us Open, il programma della terza giornata: da Sinner agli altri azzurri, i match di oggi
Us Open, il programma della terza giornata: da Sinner agli altri azzurri, i match di oggi
Alcaraz: "Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta..."
Alcaraz: "Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta..."
Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran
Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran
Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale
Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale
Israele, blocchi e nuove proteste dei parenti degli ostaggi. A Gaza "altri 20 morti dall'alba"
Israele, blocchi e nuove proteste dei parenti degli ostaggi. A Gaza "altri 20 morti dall'alba"
Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni
Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi: le previsioni
La novità
Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi: le previsioni
L’Estate non è finita; la fase di maltempo, attesa al Centro-Nord da giovedì a martedì e in parte sabato al Sud, non fermerà la voglia di vacanze. Dal 3 settembre dovremmo assistere ad un generale colpo di coda dell’Anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni soleggiate e gradevoli ovunque e per più giorni. 
Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0
Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv
Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"

Sul Panaro on air

    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • WatchNubifragio Milano Marittima e Cervia, le riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco
    • WatchIl Centro antiviolenza Ucman a Medolla: "Uscire dal ciclo della violenza è possibile"

    • ATTUALITÀ

    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    Infortuni, 'Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi': 17-18 settembre a Bergamo Fiera
    Svelata la vera età di Giove
    Svelata la vera età di Giove
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area

    Curiosità

    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.

    chiudi