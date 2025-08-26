Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione dei treni fra Bologna e Sasso Marconi e fra Bologna e Vignola. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, eseguiti fra il 18 e il 25 agosto. Fine delle modifiche anche al servizio sulla tratta Bologna – Venezia, con i treni regionali, temporaneamente attestati a Bologna piazzale Arcoveggio, che da oggi effettuano nuovamente servizio ai binari centrali.
L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili. Circa 60 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici che sono stati impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 15 mezzi d’opera
Quella appena conclusa è una delle fasi di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte, lungo circa 30 metri e largo 70, su cui corrono 15 binari. Le fasi successive sono in programma per il 2026, 2027 e 2028, per un investimento complessivo di circa 5.6 milioni di euro (di cui 1.4 milioni per i lavori appena completati).
Proseguono intanto i lavori di RFI per il potenziamento infrastrutturale della linea Porrettana fra le stazioni di Sasso Marconi e Porretta Terme, con riapertura dell’intera linea il 3 settembre.
- A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
- Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
- In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
- Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
- Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
- Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
- David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti