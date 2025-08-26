Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
In occasione del mese rosa di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, quest’anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Modena OdV – presenta una campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà per le giovani donne under 45.
Durante il mese di ottobre, questa mobilitazione coinvolge l’intero territorio nazionale grazie alle numerose iniziative promosse dalle Associazioni della LILT.
Tra queste, la possibilità di effettuare visite senologiche presso l’ambulatorio “A. Pederzoli” di viale Ciro Menotti 372 a Modena.
Le visite possono essere prenotare sul portale di prenotazione ambulatoriale on-line del sito www.lilt.mo.it (voce AMBULATORIO in alto a desta, quindi voce “Ottobre Rosa 2025). Oltre alla visita le partecipanti riceveranno materiale informativo dedicato e gadget gratuiti per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita.
Attraverso la Campagna LILT for Women – Nastro Rosa 2025, la LILT invita tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà
e positività. Le visite potranno essere prenotate da lunedì 1 settembre ed erogate a donne fino al 45° anno di età con la sottoscrizione della quota di adesione sociale di € 15,00 o con liberalità superiore.
Tutte le info sul sito www.lilt.mo.it - mail: [email protected]
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Modena OdV
Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
