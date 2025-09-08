A Carpi il pilates si fa con i farmacisti

Ricominciare con il ritmo e lo spirito giusto dopo la pausa estiva, oltre a sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica e della socialità per il mantenimento dell’equilibrio e del benessere psicofisici: questi gli obiettivi di Pilates con i tuoi farmacisti, l’ormai consueto appuntamento di fine estate promosso a Carpi dalle Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara in collaborazione con AMO – Associazione Malati Oncologici di Carpi.

L’appuntamento è per martedì 9 settembre, alle ore 19.00, al Centro sociale Guerzoni di via Genova n°1, per partecipare a una sessione di pilates, gratuita e aperta a tutti, condotta dall’insegnante Serena Marchetto.

Quello del Pilates collettivo di fine estate rappresenta un evento atteso, la partecipazione al quale è andata crescendo di anno in anno, e che ogni volta sancisce, con un piccolo ‘rito’ corale, praticato all’insegna della leggerezza e del desiderio di ritrovarsi insieme, il ritorno alla vita di tutti i giorni: farlo col piede giusto, senza lasciarsi catturare dallo stress e dall’ansia che sin troppo spesso caratterizza la routine di ogni giorno, è quanto mai importante. Movimento, socialità, meditazione, capacità di ritagliarsi uno spazio per sé, in cui sentirsi a proprio agio e senza avere compiti da svolgere, può rappresentare una fonte di ricarica importante e di sano approccio alla quotidianità.

Per prendere parte alla sessione di pilates non occorre prenotare: sarà sufficiente presentarsi sul posto. È necessario un tappetino: chi non ne fosse provvisto potrà riceverlo dal Centro sociale.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno gustare insieme anguria e melone e ricevere un piccolo omaggio.

Il pilates è una ginnastica di tipo rieducativo, focalizzato sul controllo della postura. A trarre vantaggio dall'esecuzione regolare del pilates sono soprattutto la colonna vertebrale e il controllo dell'equilibrio. Tra i benefici del praticarlo, l’affinamento di flessibilità, forza, resistenza, controllo ed equilibrio, ma anche respirazione, concentrazione mentale e connessione mente-corpo.

“Questa iniziativa – commenta Delia Caramaschi, delle Farmacia San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara – partita ormai diversi anni fa un po’ per gioco, è andata ritagliandosi un posto nel cuore di decine di carpigiani. Tanto che, verso metà agosto, molti utenti delle farmacie e non solo iniziano a chiederci il giorno in cui faremo il pilates al rientro. Un’attenzione e un affetto che non possono che farci piacere, perché significa che un piccolo gesto come questo riscuote interesse e attenzione, e dunque risponde a un bisogno; un piacere ancora più grande perché svolto insieme a un’associazione di volontariato come AMO, che compie attività importantissime a sostegno di malati e familiari. Una delle nostre più grandi soddisfazioni, lo confesso, è proprio che AMO scelga ogni volta di essere al nostro fianco, conferendo valore aggiunto all’iniziativa.

Che dire, siamo umani, tutti viviamo, seppur in misure diverse, lo stress da ‘fine estate’: affrontarlo insieme, con un po’ di movimento e tanti sorrisi, è il modo migliore per scacciarlo!”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 059.683599, oppure scrivere un messaggio tramite WhatsApp al numero 376.1477167.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara - Carpi