A Cavezzo Gusto Pera, momento di celebrazione del frutto tipico della Bassa modenese

Una bella giornata di sole ha allietato la quinta edizione di Gusto Pera, momento di celebrazione del frutto tipico della Bassa modenese, la Pera: tributo doveroso che, ancora una volta, si è svolto nella pittoresca cornice del frutteto monumentale dell'azienda agricola Maurizio Tondelli a Disvetro di Cavezzo.

Dopo "Mangia una pera", l'inno della festa eseguito a cappella, Carlo Mantovani - il giornalista e ricercatore dendrogastronomico ideatore dell'evento - ha parlato del progetto "Nel nome della Pera": che prevede la creazione di una rete (almeno regionale) tra gli organizzatori delle feste dedicate alla Pera e vede nel grande convegno che si terrà a Ravarino di Modena il prossimo 12 Ottobre, la prima tappa di quello che si spera sia un percorso collaborativo entusiasmante e fruttuoso.

Dopo un apprezzato momento ludico, con due giochi a premi (il RispondiPera e la Pesca col BoPero), è stata la volta dell'immancabile ed istruttiva visita - ovviamente guidata da Tondelli- nel Pereto più vecchio della provincia di Modena e forse dell'intera regione.

Conclusione, come sempre, dedicata ai piaceri della Pera in tavola: con assaggi di un leggendario piatto friulano, il Frico con le pere, e lo squisito gelato a base di pera Williams e Abate, offerto dalla gelateria Settimo Gelo di Limidi di Soliera.