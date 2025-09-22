A Mirandola, Finale Emilia, Medolla, Camposanto, Concordia e Modena arriva il nuovo servizio Messo Notificatore di Poste Italiane
È arrivato anche nel Comune di Modena e altri sei centri del territorio provinciale, quali: Mirandola, San Cesario sul Panaro, Finale Emilia, Medolla, Camposanto sul Panaro e Concordia, il nuovo servizio Messo Notificatore di Poste Italiane, una soluzione affidabile e completa per la gestione del processo di notifica degli atti amministrativi.
Il servizio permette alle Amministrazioni di affidare all’Azienda la notifica degli atti grazie al portalettere, che opera in qualità di Messo Notificatore. Attraverso un processo sicuro Poste riceve gli atti da spedire che vengono notificati e rendicontati. Ogni invio è dotato di un codice di tracciatura univoco che identifica la busta, la relata di notificazione e le eventuali comunicazioni connesse.
Il servizio, rivolto ai Comuni, alle società municipalizzate e a quelle di riscossione, è modulare e flessibile, per consentire l’erogazione di un’offerta standard, senza la necessità di personalizzare soluzioni dedicate a ogni singolo cliente. L’offerta base può essere inoltre arricchita con alcuni servizi aggiuntivi.
Affidandosi all’esperienza di Poste Italiane, attraverso il Messo Notificatore, le Amministrazioni possono beneficiare della capillarità territoriale della sua rete, dell’affidabilità del suo personale oltre a un sistema di monitoraggio costante.
Il Gruppo conferma così la sua capillarità territoriale e il suo impegno verso le comunità e le istituzioni, offrendo ai cittadini del modenese un nuovo servizio avvalendosi della sua rete portalettere che consegneranno i relativi documenti.
