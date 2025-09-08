A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
MODENA - Una cesta di fiori con nastro giallo e blu e la scritta “Comune di Modena”. È l’omaggio della città all’ex sindaco Mario Del Monte nel 31° anniversario della scomparsa avvenuta l’8 settembre del 1994 in un incidente stradale, all’età di 52 anni. I fiori sono stati deposti dal sindaco Massimo Mezzetti questa mattina, lunedì 8 settembre, sulla sua tomba a San Cataldo.
Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, la figlia Vania e il fratello Mauro assieme ad altri rappresentanti della famiglia e della Fondazione Mario del Monte. Presenti anche il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli e Marcello Cappi di Legacoop Estense.
“Come ogni anno il nostro è un omaggio doveroso a un uomo politico che ha servito la sua comunità con rigore e visione - ha detto il sindaco Massimo Mezzetti - Mi piace ricordare anche il mio rapporto con Mario, fatto di confronto e consigli, che dava a me allora giovane dirigente di partito, che non ho dimenticato e tengo cari anche adesso che sono sindaco della nostra città”.
Mario Del Monte, sindaco di Modena dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964; fu anche dirigente del Pci, assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative.
