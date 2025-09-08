A Nonantola recuperata la maialina che si era persa. Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla, si lasciava avvicinare e le segnalazioni del suo passaggio fioccavano sui social perché ormai da diverse settimane non veniva raccolta nè riusciva a tornare in fattoria (o in una casa privata?) da sola. Cosa si fa in questi casi, oltre a protestare su Internet? La situazione è stata risolta dai volontari del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso, con i tempi necessari a far le cose per bene.

Spiegano dal Pettirosso: