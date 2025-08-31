SAN FELICE SUL PANARO - A Rivara la musica di Vasco Rossi, 883 ed Elvis con i Bagaet alla Sagra dal 3 all'8 settembre. Spiegano i Bagaet ad Rivara:



"Per noi Rivara non è solo un paese… è famiglia, è il posto dove siamo cresciuti, dove abbiamo creato i nostri ricordi più belli e dove anche quest’anno torniamo per viverne di nuovi insieme a voi". In programma musica live, cover band e dj set con musica ogni sera, stand gastronomio a partire dalle ore 19.30.





Ma non è tutto: una parte dei proventi sarà devoluta in beneficenza, perché fare festa è ancora più bello se lo si fa per una buona causa.