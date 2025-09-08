Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena, luogo frequentatissimo dai più giovani, che con i bus raggiungono Modena da tutta la provincia per andare a scuola: e lunedì si ricomincia. Intanto, proseguono con continuità i controlli della Polizia locale di Modena nell’area della Stazione delle corriere, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori sono intervenuti nella zona di via Fabriani e all’interno dell’area verde adiacente a Piazzale 1° Maggio.
Durante le verifiche, diversi giovani sono stati identificati: uno di questi è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Un altro giovane, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo, nell’area del terminal bus di via Fabriani. Qui il ragazzo ha ammesso, senza opporre resistenza, di essere scappato in quanto irregolare sul territorio italiano. Aveva inoltre nascosto nel calzino hashish per uso personale.
Per il giovane era già stato precedentemente disposto l’ordine di allontanamento: gli è stata quindi notificata l’ordinanza del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, oltre a una sanzione amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente.
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
