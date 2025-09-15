Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro

Le care, vecchie cassette rosse di Poste Italiane non solo resistono al tempo, ma si rifanno pure il look. In provincia di Modena sono comparse 14 nuove cassette smart 2.0: più compatte, sempre rosso fiammante come tradizione comanda, ma con dentro un’anima super tecnologica.

Non si limitano a custodire lettere e cartoline: grazie ai sensori IoT registrano temperatura, umidità, pressione atmosferica, polveri sottili e perfino il biossido di azoto. In pratica, un mini laboratorio di monitoraggio ambientale a portata di marciapiede. I dati si aggiornano più volte al giorno e si possono sbirciare anche online su poste.it.

Non è tutto: le nuove cassette sono così smart da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente.

Dopo una prima fase “pilota” che ha visto già oltre 400 cassette 2.0 in giro per l’Italia (300 nei piccoli comuni), ora si punta a quota 650 installazioni.

Un’iniziativa che unisce nostalgia e innovazione, e che strizza l’occhio ai principi ESG: rispetto dell’ambiente, attenzione al sociale e gestione responsabile. In poche parole, un bel passo in avanti per una posta sempre più sostenibile… e pure un po’ geek.