Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro. Il Comune di Carpi rilancia l’affidamento della gestione del Caffè del Teatro Comunale, dopo che il precedente avviso non aveva ottenuto adesioni. Le linee guida sono state riviste per rendere più appetibile la concessione e favorire la valorizzazione di uno spazio che fa parte del patrimonio storico cittadino.

Durata e canone della concessione

La gestione sarà affidata per 9 anni, con possibilità di proroga fino a ulteriori 6. Tra le principali novità c’è la riduzione del canone annuo di partenza, che passa da 21.800 euro a 12.250 euro, oltre Iva e adeguamento Istat al 100% a partire dal secondo anno. La modifica mira a stimolare la partecipazione al bando, in linea con il regolamento comunale sui contratti e con la volontà di rivitalizzare il centro storico.

Requisiti economici

Anche il volume d’affari richiesto ai candidati è stato abbassato: sarà sufficiente dimostrare 250 mila euro annui nell’anno migliore del triennio di riferimento, rispetto ai 300 mila richiesti in precedenza.

Condizioni di gestione

Restano invece invariati altri aspetti:

attività di somministrazione di alimenti e bevande con un’offerta ampia e di qualità;

apertura minima di sei giorni alla settimana , inclusa la domenica;

servizio garantito nelle serate di spettacolo al Teatro Comunale.

Possono candidarsi operatori economici singoli o associati (imprese, consorzi, associazioni) che abbiano almeno tre anni di esperienza nello stesso settore e rispettino i requisiti economici.

Modalità di aggiudicazione e oneri del gestore

L’assegnazione avverrà in base alla migliore offerta sul canone, fissato come base d’asta a 12.250 euro annui. Saranno a carico del concessionario l’arredo dei locali e l’allestimento di eventuali spazi esterni, previa autorizzazione della Soprintendenza, vista la rilevanza storica e architettonica dell’edificio.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 15 ottobre. Per partecipare è obbligatorio effettuare un sopralluogo ai locali, da prenotare entro l’8 ottobre presso il Servizio Amministrazione del Patrimonio ([email protected]). Entro la stessa data vanno inviate anche eventuali richieste di chiarimento.

Il bando completo e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Carpi, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara, a partire dal 15 settembre.